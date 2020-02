Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że informacje o cenach nie są oficjalne, ale jednak pojawiają się w wiarygodnym źródle, więc myślę, że można traktować jako bardzo zbliżone do tych właściwych. Po pierwsze pisząc nieco ponad tydzień temu o linii Galaxy S20 wiedzieliśmy o tych urządzeniach więcej, ale mimo wszystko wiele niewiadomych trzeba byłoby uzupełnić. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zgoła odmiennie i niespełna dwa tygodnie przed oficjalną premierą o najnowszych urządzeniach ze stajni koreańskiego producenta wiemy już prawie wszystko.

Wróćmy jednak do meritum, czyli cen. Te szczególnie mnie nie zaskakują, jest drogo, ale dużej różnicy z poprzedniej generacji smartfonami praktycznie nie ma. Poniżej znajdziecie pełną listę wraz z cenami najnowszych telefonów Samsunga.

Samsung Galaxy S20 – 3949 zł (w wersjach niebieskiej, różowej i szarej)

Samsung Galaxy S20+ – 4399 zł (w wersjach czarnej, niebieskiej i szarej)

Samsung Galaxy S20+ 5G – 4849 zł (w wersjach czarnej, niebieskiej i szarej)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 5999 zł (w wersjach czarnej i szarej)

Rozwikłując przy okazji pisania poprzedniej informacji ceny europejskie i przekładając je na polskie realia liczyłem po cichu, że jednak się mylę. Niestety jak sami widzicie z całą pewnością najnowsze modele z linii Galaxy S20 nie będą tańsze od poprzedników, choć z drugiej strony cieszy fakt, że różnice w cenie nie będą kolosalne. Pomyliłem się niewiele bo około 50 zł do 100 zł w zależności od modelu.

Co sądzicie o powyższych cenach modeli Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz najpotężniejszego z całej rodzinki Galaxy S20 Ultra? Będą dla Was do zaaprobowania? Dajcie znać co sądzicie o całej sytuacji w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com