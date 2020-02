Ostatnie kilka na rynku mobilnych technologii i ogólnie we wszystkich dziedzinach to istny rollercoster. Dwa tematy przede wszystkim rozgrzewały wszystkich koronawirus z Chin, a także wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ten ostatni element, może rzutować na wiele naszych codziennych sytuacji, jednak najpewniej większość z nich dostrzeżemy po pewnym czasie. Jednym z problemów, który może pojawić się między Polską a Wielką Brytanią jest koszt połączeń telefonicznych.

Do tej pory tak właściwie nie było najmniejszych problemów. W 2017 roku po kilku latach walki z operatorami Unia Europejska wprowadziła zasadę Roam Like at Home, gdzie koszty połączeń między krajami należącymi do Unii Europejskiej były takie same jak w rodzimym kraju. Powiem szczerze, że takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, szczególnie tym, którzy dużo podróżowali po Europie. Dzisiaj już oficjalnie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, więc pojawiło się pytanie – Jak będą wyglądały ceny połączeń do ludzi mieszkających na Wyspach?

W tej sprawie redakcja portalu Wirtualnemedia napisała do wszystkich największych polskich operatorów komórkowych i odpowiedź jest uspakajająca. W 2020 roku nie są szykowane żadne zmiany co do kosztów połączeń między Polską, a Wielką Brytanią. A co w takim razie dalej? Tutaj sprawa zależy już od negocjacji i umów pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią bowiem wiele elementów, które do tej pory nie zostało ustalonych musi zostać zmienionych. Myślę, że sprawa jest rozwojowa i w większości wypadków musimy poczekać na ich finał i konkretne ustalenia. Do tej pory nie było kraju który opuścił Unię Europejską, przez co wiele rozmów i umów musi zostać stworzona na nowo. Cały proces zdecydowanie może trwać i nie jesteśmy w stanie go przyśpieszyć.

Jak na razie możemy spać spokojnie koszty rozmów nie ulegną zmianie przynajmniej w 2020 roku, a z całą pewnością kolejne ustalenia związane z tą sprawą będziemy monitorować na bieżąco.

Źródło: wirutalnemedia.pl