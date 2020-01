Wiele osób pamięta czasy, kiedy to telefon służył jedynie do dzwonienia i SMS-owania. Od tamtego momentu te urządzenia zrobiły ogromny postęp i rozwinęły swoją funkcjonalność. Jednak znajdą się dzisiaj zwolennicy prostej formy sprzed lat.

Cofając się około 10 lat w przeszłość telefon dotykowy nie był codziennością. W tamtych czasach królowały telefony takich marek jak Nokia czy Sony Ericsson. Wtedy telefon miał służyć przede wszystkim do komunikacji za pomocą SMS-ów i dzwonienia. Telefon był wtedy jedynie gadżetem i używaliśmy go raczej sporadycznie.

Mamy 2020 rok i obecnie smartfon jest wręcz „łącznikiem ze światem”. Żyjemy w dobie łatwo dostępnego internetu, przenoszenia form papierowych różnych zadań na elektroniczne, a także rozwoju mediów społecznościowych. Dzisiaj dla wielu osób smartfon zastąpił takie urządzenia jak kalkulator, aparat cyfrowy, notatnik czy odtwarzacz MP3. Obecnie również co raz więcej osób rezygnuje z płatności gotówkowych na rzecz płatności zbliżeniowych, a w ten sposób smartfon staje się także narzędziem płatniczym.

Myślicie, że to już za wiele? Wręcz przeciwnie, a najbliższe lata po raz kolejny zmienią formę naszych smartfonów. Już niedługo na półkach sklepowych codziennością będą smartfony ze składanym wyświetlaczem. W ten sposób odrodzą się np. kultowe telefony z klapką.

Technologia pędzi do przodu, a dla wielu może być to przytłaczające. Obecnie smartfony są momentami tak bliźniaczo podobne do siebie. W ten sposób osoby niezaznajomione z tą dziedziną mogą dostać oczopląsu i pogubić się w tych kosmetycznych różnicach. Znajdziemy również osoby chcące powrotu dawnych klasycznych telefonów z klawiaturą i joystickiem. Czy w 2020 roku znajdą coś dla siebie? Tak! Poznajcie zatem Mudita Pure.

Skąd koncept?

Mudita Pure to pomysł znanego polskiego milionera Michała Kicińskiego. Jest on jednym z współzałożycieli CD Projekt, czyli polskiego wydawcy i producenta gier komputerowych. CD Projekt nie trzeba nikomu przedstawiać – na koncie tego producenta znajdziemy przede wszystkim kultową serię „Wiedźmin”. Sukces tego tytułu jest ogromny – dzięki niemu CD Projekt pokazał, że Polacy potrafią robić genialne gry uwielbiane przez graczy na całym świecie.

Michał Kiciński dzięki działalności CD Projekt, a także własnej działalności i duszy przedsiębiorcy, zgromadził znaczący majątek – około 2,2 miliarda złotych. Michał Kiciński w 2019 roku zajął 15. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków.

Czym jest Mudita Pure?

Projekt ten jest swego rodzaju powrotem do dawnych czasów, kiedy telefon służył jedynie do dzwonienia i SMS-owania. Jest to telefon o klasycznej formie – znajdziemy tutaj niewielki wyświetlacz, a pod nim klasyczną klawiaturę. Został on wykonany z wysokiej jakości materiałów, a design jest inspirowany…kamieniem. Jest to minimalistyczny i estetyczny telefon, który ma zachwycać prostotą swojej bryły. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne – czarny i biały.

Głównym założeniem tego modelu jest odcięcie od dostępu do internetu i powrót do czasów, kiedy to z telefonu używaliśmy jedynie sporadycznie. Jakkolwiek wydaje się to być niemożliwe w 2020 roku, należy pogratulować producentowi próby wyróżnienia się z tłumu w dość specyficzny sposób.

Czym wyróżnia się Mudita Pure?

Oczywistym jest, że brak dostępu do internetu w tym urządzeniu przyczynia się do braku klasycznych aplikacji i mediów społecznościowych w tym smartfonie. Przygotowano tutaj autorski system MuditaOS wraz z zainstalowanymi podstawowymi aplikacjami. Wśród nich uwagę przykuwa Meditation – za jej pomocą możemy ustawić na timerze odstęp czasu, w którym telefon wycisza wszelkie powiadomienia i pozwala „odpocząć od urządzenia”.

Zaletą całego systemu jest wszechobecne bezpieczeństwo i prywatność. Nie grożą nam żadne niebezpieczeństwa związane ze stałym dostępem do internetu.

Telefon zadba również o nasze oczy. Zastosowano tutaj wyświetlacz E-Ink – takowy stosuje się w czytnikach e-book’ów. Jest to tak zwany elektroniczny papier – główną jego zaletą jest fakt, iż nie emituje światła niebieskiego. Nie męczy on oczu podczas konsumowania treści, a co za tym idzie nie niszczy wzroku. Pozwala on również na wydłużenie czasu pracy na baterii.

W tego typu urządzeniu zaletą jest także bateria – ma ona 1900 mAh i zapewnia nawet 5 dni pracy na jednym naładowaniu. Naładujemy ją za pomocą gniazda USB-C w czasie…6 godzin.

Z dodatkowych plusów znajdziemy tutaj dobrej jakości głośnik sygnowany marką Harman. Telefon posiada także Bluetooth 4.2 i złącze MiniJack.

Taki prosty telefon, pozbawiony technologii i funkcji znanych z dzisiejszych smartfonów, możemy kupić za $295, w przeliczeniu około 1200 zł.

Podsumowując, Mudita Pure wydaje się być dość kontrowersyjnym pomysłem. Za 1200 zł dostajemy smartfon pozbawiony dzisiejszej funkcjonalności, który ma przede wszystkim powraca do formy telefonu znanej sprzed około 10 lat. Znajdą się zapewne zwolennicy takiej formy, która nie przytłacza dzisiejszą mnogością funkcji. Nasuwa się jedno pytanie – czy jest to warte takiej ceny?

A co Wy sądzicie o Mudita Pure? Czy taki telefon ma dzisiaj sens? Zapraszam do podzielenia się opinią w komentarzu i dziękuję za przeczytanie materiału.

Źródło: mudita.com