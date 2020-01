Chiński producent smartfonów OnePlus zaprezentował model koncepcyjny na targach CES w tym roku. Model jest o tyle ciekawy, że ma z tyłu “znikające” aparaty. Niestety, póki co, nie ma informacji, czy urządzenie to będzie dostępne na rynku. Aczkolwiek Chińczycy ogłosili Concept One World Tour, który da wielu ludziom szansę na osobiste sprawdzenie telefonu.

OnePlus zaprezentuje Concept One w 10 miastach na całym świecie. Pierwsza prezentacja odbędzie się we Francji 5 lutego, a następnie smartfon ukaże się kolejno w USA, Niemczech, Indiach, Niderlandach (Holandii), Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Danii.

Pełny harmonogram Concept One World Tour:

Miejsce Data Paryż, Francja 5 lutego Seattle, USA 6 lutego Kolonia, Niemcy 7 lutego Delhi, Indie 8 lutego Bombaj, Indie 8 lutego Bangalore, Indie 8 lutego Amsterdam, Niderlandy 12 lutego Woking, Wielka Brytania 13 lutego Helsinki, Finlandia 17 lutego Kopenhaga, Dania 19 lutego

Odwiedzający będą mieli także możliwość rozmowy z pracownikami OnePlus, a także podzielenia się wrażeniami dotyczącymi modelu Concept One. A Wy, co myślicie o tym koncepcie od chińskiego producenta?

