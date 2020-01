Nakładka MIUI dostanie drawer i większe siatki ikon!

Włóżmy apki do szuflady

Nakładka graficzna MIUI od Xiaomi uchodzi za jedną z tych, które najbardziej wyróżniają się wyglądem pośród pozostałych implementacji Androida w smartfonach. Znajdziemy w niej masę możliwości personalizacyjnych, takich jak motywy, ikony, przejścia między stronami homescreen’a etc. Pozostałe zalążki inspiracji amerykańskim jabłkiem do dziś pozostawił ślad w nakładce. Takim śladem jest wymuszony płaski interfejs ekranu głównego oraz brak możliwości powiększenia śmiesznej siatki ikon 4×6.

Na brak tych dwóch elementów można było także ponarzekać do pewnego czasu u Huawei. Wydany w 2018 Pocophone F1 otrzymał domyślny Poco Launcher, który dodaje ukochany przez Androidowców app drawer, czyli szufladę z aplikacjami. Nie każdy jednak chce korzystać z Launcherów i woli mieć w systemie to co domyślnie oferuje producent. Na szczęście MIUI może dać nam wkrótce możliwość wyboru!

Od pewnego czasu chińskie i globalne wersje MIUI Alpha otrzymują nowe funkcje. Pozwalają one wybrać styl ekranu głównego, wielkość ikon, czy siatkę ikon, która przy obecnej wielkości ekranów po prostu marnuje miejsce i potencjał. Wiele opcji pochodzi bezpośrednio z Poco Launchera, który od 2018 stanowił dopełnienie braków chińskiej nakładki. Screenshoty ze źródłowego serwisu fonearena.com potwierdzają obecność wyszukiwarki aplikacji i sugestii aplikacji w szufladzie. Pojawi się także możliwość posegregowania aplikacji według kategorii, ustawienia motywu i poziomu przezroczystości tła w szufladzie.

Sam nie do końca rozumiem dlaczego tak duże zmiany w nakładce MIUI pojawiają się w aktualizacjach konkretnych wersji, a nie w ramach nowych wydań. Nie ma to jednak takiego znaczenia, najważniejsze, że Xiaomi słucha społeczności i stara się rozwijać nakładkę, aby stawała się jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Stąd możecie pobrać najnowszą wersję Alpha nakładki MIUI. Pamiętajcie, że to tylko testowa wersja Alpha, więc możecie tam napotkać błędy i niedziałające elementy.