Smartfony z rysikiem były swego czasu ciekawostką na rynku. Zastosowanie „stylusa” pozwalało na zastąpienie palca lub używanie różnorakich funkcji. Obecnie nie jest to zbyt popularny pomysł, lecz może się to zmienić w najbliższym czasie.

Rysik w smartfonie nie jest zbyt popularnym rozwiązaniem – aktualnie tylko seria Note od Samsunga rozwija ten pomysł. Prawdopodobnie na rynek wkroczy nowy smartfon z rysikiem – będzie to model marki…Motorola.

Niedawno poznaliśmy nowe informacje na temat nadchodzącej Motoroli Edge+. Ma ona pełnić rolę flagowego smartfona, którego Motorola od dłuższego czasu nie miała w portfolio. W sieci pojawił się również tajemniczy render – ukazuje on smartfon z rysikiem, który wygląda podobnie do modelu Edge+. Smartfon posiada wyświetlacz z dziurką i cienkimi ramkami bocznymi, a na dole zachowano podbródek. Jak na razie nie wiadomo czy render przedstawia Motorolę Edge+ czy zupełnie inny model. Zastosowanie rysika będzie ciekawym posunięciem i pewnego rodzaju powrotem do przeszłości. Jeżeli producent dołoży mu jakieś dodatkowe funkcje będzie to praktyczny dodatek.

Rysiki w smartfonach były bardziej popularne jeszcze kilka lat temu. Sam swego czasu używałem LG G4 Stylus – miał on takowy chowany w obudowie. Obecnie tylko Samsung w swojej serii Note rozwija ten gadżet. W tym roku Galaxy Note10+ był jedynym smartfonem z rysikiem na pokładzie – S Pen dodawał urządzeniu bardzo ciekawych funkcji i pozwalał jeszcze lepiej wykorzystać potencjał ogromnego wyświetlacza.

Motorola może zatem stworzyć ciekawy smartfon, który przywróci rysiki do formy.

Źródło: gsmarena.com