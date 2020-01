Galaxy S7 w 2020 dostaje nowsze poprawki bezpieczeństwa!

11 Marca 2016 – tego dnia na rynek trafił nowy flagowiec Samsunga – Galaxy S7. Kto by się spodziewał, że po prawie czterech latach S7 wciąż będzie otrzymywał jakieś aktualizacje oprogramowania. Może nie jest to nowsza wersja Androida, bo większośc producentów uaktualnia Androida do 2 nowszych wersji, tak jak Samsung. Galaxy S7 startował z Androidem 6.0 Marshmallow na pokładzie, później dostał aktualizację do Androida 7.0 Nougat i Androida 8.0 Oreo, na czym się skończyło. Na nic nowszego w kwestii firmware nie ma co liczyć.

2_Galaxy S7 december 2019 security update



3_Galaxy S7 december 2019 security update



4_Galaxy S7 december 2019 security update



5_Galaxy S7 december 2019 security update



Nie skończyło się jednak z aktualizacjami bezpieczeństwa, których Samsung zapewnia 3 lata, a 3 lata minęły w marcu 2019. Obecnie mamy styczeń 2020, a użytkownicy ostatniego nie-bezramkowego flagowca Samsunga otrzymali powiadomienia o dostępnej aktualizacji. Aktualizacja o oznaczeniu G930FXXS7ETA4 wnosi poprawki bezpieczeństwa z 1 grudnia 2019. Update waży 85,09 MB i jest skierowany dla urządzeń XEO, czyli takich pochodzących z wolnej sprzedaży, tzn nie brandowane przez operatorów. Jak myślicie, czy to już ostatnia aktualizacja, kßórej doczekał się poczciwy Galaxy S7?

Źródło: własne