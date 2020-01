Pierwszy kwartał co roku jest czasem premier jednych z najbardziej wyczekiwanych smartfonów na rynku. Wielu producentów prezentuje swoje urządzenia np. podczas targów MWC w Barcelonie. Jednym z pierwszych flagowców w tym czasie są nowe „galaktyki” od Samsunga.

Samsung w tym roku szykuje dla nas sporo zmian w nazewnictwie. Idąc zgodnie z przyjętą przez producenta normą w tym roku mieliśmy poznać serię Galaxy S11. Producent postanowił jednak przeskoczyć do cyfry 20 – w ten sposób już niedługo na rynku zagości seria Galaxy S20. Zmienią się również dopiski – modele będą trzy: S20, S20+ i S20 Ultra.

Tegoroczne „eski” zapowiadają się na naprawdę udane. Wiele osób zdecyduje się na nabycie smartfona z tej serii w przedsprzedaży. Samsung ma w zwyczaju organizować różne promocje związane ze swoimi flagowcami. W tym roku producent również obdaruje pierwszych klientów – do modeli Galaxy S20+ i S20 Ultra mają być dodawane gratisowo słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+. Będzie to odświeżona wersja obecnych Galaxy Buds, a zatem ten dodatek wydaje się być miłym gestem. O serii Galaxy S20 wiemy już co raz więcej. Wiadomo, iż Samsung w tym roku będzie stosował tzw. „wyspy” wokół aparatów – można tak sądzić po niedawno zaprezentowanym Galaxy A51. Trio najnowszych flagowych „galaktyk” ma zostać zaprezentowane już 11 lutego.

Data premiery nowych smartfonów z serii Galaxy S20 zbliża się wielkimi krokami. Galaxy Buds+ będą ciekawym dodatkiem do tych smartfonów.

Źródło: gsmarena.com