Po odrodzeniu modelu Razr, Motorola kolejną niespodziankę do swojego portfolio. Motorola Edge+ bowiem ma być pierwszym, flagowym telefonem firmy od dłuższego czasu.

Prawdopodobnie urządzenie będzie nosić nazwę Motorola Edge+. Bynajmniej tak ma być według Evana Blassa – człowieka znanego z przecieków. Ujawnił on, że telefon jest w fazie rozwoju i zostanie skierowany do Verizonu. Nie jest jeszcze jasne, czy operator dostanie smartfona na wyłączność. Aczkolwiek biorąc pod uwagę wieloletnią relację z Motorolą, która sięga aż do pierwszego Androida, nikt nie byłby zaskoczony tym faktem.

Innym, znanym nam szczegółem jest ekran z dziurką na aparat. Motorola już w zeszłym roku ogłosiła, że planuje wrócić na flagową półkę. Model ten może być pierwszy. Jeżeli jest to prawdą, spodziewajcie się kolejnych przecieków w nadchodzących tygodniach.