Znamy listę urządzeń LG, które dostaną Androida 10

Zapowiedziana jakiś czas temu nakładka LG UX 9.0 może wkrótce pojawić się na pierwszych smartfonach. Jest ona oparta na Androidzie 10, więc wraz z przybyciem nakładki możemy się spodziewać nowej wersji systemu. O tym jakie smartfony koreańskiego producenta otrzymają aktualnego Androida z nową nakładką dowiedzieliśmy się z działu News Room’u na włoskiej stronie LG. Lista urządzeń prezentuje się następująco:

LG V50 ThinQ – Luty 2020

LG G8X ThinQ – 2Q 2020

LG G7 ThinQ – 3Q 2020

LG G8S ThinQ – 3Q 2020

LG V40 ThinQ – 3Q 2020

LG K50S – 4Q 2020

LG K50 – 4Q 2020

LG K40S – 4Q 2020

LG Q60 – 4Q 2020

Tak jak widzicie, w kwestii aktualizacji u LG nic się nie zmieniło. Pośpiechu nie widać, zwróćcie uwagę na to, że tańsze modele koreańczyków dostaną Androida 10 dopiero w czwartym kwartale obecnego roku, a wtedy 10 nie będzie już nawet najnowszym Androidem. Androida 11 można się spodziewać na przełomie sierpnia i września 2020 roku, a do tego czasu niektóre modele wciąż nie otrzymają aktualizacji. Wewnętrzne problemy producenta odbijają się niestety na bardzo późnych aktualizacjach systemu, co zdecydowanie nie pomaga reputacji marki. Sprzedaż smartfonów LG nie trzyma się na zbyt dobrym poziomie, głównie ze względu na niekorzystne ceny. Późne aktualizacje oprogramowania zdecydowanie nie pomogą pójść w górę.