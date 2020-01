Właśnie pojawiły się pierwsze doniesienia odnośnie aktualizacji Pocophone’a F1 do Androida 10. Wprowadza ona także nakładkę MIUI w wersji 11.0.4.0QEJMIXM. Dodatkowo zawiera łatkę zabezpieczającą z dnia 1 stycznia.

Wszystko wskazuje na to, że oprogramowaniem będą mogły nacieszyć się osoby, które mają stabilną wersję MIUI 10, a także MIUI 11. Jeżeli nie otrzymałeś powiadomienia, sprawdź ręcznie. Czeka na ciebie 1,9 GB danych do pobrania.

Oprócz nowej wersji systemu operacyjnego, aktualizacja wprowadza także poprawki w obszarze powiadomień, przewijania zrzutów ekranu i Game Turbo.

Gdy Pocophone F1 został wprowadzony na rynek w 2018 roku, działał pod wodzą Androida w wersji 8.1 Oreo. Jest to więc drugie, ważne uaktualnienie systemu. Myślę, jest to na rękę użytkownikom, którym ten telefon zapewnił niesamowitą wręcz wydajność za niewielkie pieniądze. A Wy już zaktualizowaliście swojego Pocophone’a do Androida 10?

