Nowe MateBooki D14 2020 i D15 2020 już są!

Kolejna generacja świetnych laptopów

Zeszłoroczne, smukłe laptopy Huawei’a doczekały się nieco odnowionej wersji 2020. Każdy z nas mniej lub bardziej kojarzy aferę dotyczącą chińskiego producenta. Jej efektem jest zakaz współpracy amerykańskich producentów z Huaweiem, co doprowadziło m. in. do tego, że wydawane od pewnego czasu smartfony Huawei’a nie posiadają usług Google. Chińczycy jakiś czas temu zaczęli się przygotowywać do amerykańskiego odcięcia w kwestii laptopów. Bowiem wprowadzili oni do sprzedaży swoje MateBooki w wersji z chińską dystrybucją GNU/Linux’a – Deepin. Na szczęście cała sprawa ostatnio się nieco złagodziła, a niektóre firmy dostają warunkowe pozwolenia na współpracę z Huawei. Do tych firm należy Microsoft, co oznacza, że nowe MateBooki kupimy z Windowsem 10 na pokładzie. Po przydługim wstępie przejdźmy do samej specyfikacji.

Huawei MateBook D14 2020

Mniejszy laptop oferuje 14″ ekran IPS o rozdzielczości FHD – 1920×1080 z matową matrycą, która uchroni naszą irytację przed odbiciami światła na ekranie. Maksymalna jasność ekranu to 250 nitów. Ramki wokół ekranu mają grubość 4,8mm, co oznacza 84% powierzchni wyświetlacza w wewnętrznym panelu. Cała obudowa wykonana jest z metalu w kolorze Mystic Silver lub Space Gray, a laptop waży 1,38 kg. Za moc obliczeniową odpowiada AMD Ryzen 5 3500U wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 8. Pamięci operacyjnej typu DDR4 mamy 8GB, z kolei pojemność dysku SSD na NVMe to 512GB. Urządzenie zostało wyposażone w system Shark Fin 2.0, który skutecznie radzi sobie z optymalizacją przepływu powietrza, co ma przeciwdziałać przegrzewaniu się laptopa. Nowy MateBook D14 dysponuje następującymi portami:

1x USB C

1x USB A 3.0

1x USB A 2.0

1x HDMI

1x minijack

Jeśli chodzi o łączność, znajdziemy w nim WiFi 5 oraz starsze (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac). Bluetooth 5.0 pozwoli na szybkie parowanie urządzeń. Do nowych urządzeń serii D trafiła funkcja znana z dotychczas droższych modeli – OneHop, pozwala ona zbliżeniowo przesyłać dane między MateBookiem, a smartfonem Huawei. Producent dorzucił także pojemnościowy czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem Power. Kamera jest teraz także tutaj ukryta pod jednym z przycisków w rzędzie przycisków funkcyjnych na podświetlanej klawiaturze.

Producent twierdzi, że akumulator 56Wh w urządzeniu wytrzyma do 9,5 godzin oglądania filmów w 1080p. Szybkie 65W ładowanie ma naładować MateBooka do 46% w 30 minut. ładowanie odbywa się przez port USB C, który może też posłużyć do transmisji danych.

Huawei MateBook D14 został wyceniony na 2999zł i od 27 stycznia do 2 lutego będzie można go zamówić w przedsprzedaży. Kupując urządzenie w przedsprzedaży otrzymamy dodatkowo bezprzewodowe słuchawki Bluetooth Huawei Freebuds 3.

Huawei MateBook D15 2020

Model D15 2020 na pierwszy rzut okiem różni się oczywiście wielkością, mamy tutaj ekran IPS o wielkości 15,6″ i rozdzielczości FHD – 1920×1080 z matową matrycą, którego jasność maksymalna to 250 nitów. Ramki wokół ekranu mają w większym modelu mają 5mm, co daje 87% pokrycia powierzchni wewnętrznej przez ekran. Urządzenie wykonane jest z metalu w kolorze Mystic Silver lub Space Gray i waży 1,53 kg. Większy MateBook tak samo posiada procesor AMD Ryzen 5 3500U z grafiką Radeon Vega 8. Pamięci RAM typu DDR4 mamy 8GB, a pojemność dysku SSD NVMe wynosi mniej, bo 256GB. 15-calowy model także posiada system Shark Fin 2.0, który optymalizacje przepływ powietrza. Na bokach urządzenia znajdziemy takie porty:

1x USB C

1x USB A 3.0

2x USB A 2.0

1x HDMI

1x minijack

Łączność wygląda tak samo jak w przypadku mniejszego modelu. Znajdziemy tu WiFi 5 oraz starsze (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), do tego Bluetooth 5.0 i funkcja OneHop, która pozwala na zbliżeniową transmisję danych między MateBookiem, a smartfonem Huawei. Większy MateBook także dostał pojemnościowy czytnik linii papilarnych w przycisku Power i wysuwaną kamerę pod jednym z przycisków w rzędzie klawiszy funkcyjnych na podświetlanej klawiaturze.

Akumulator o pojemności 42Wh wytrzyma do 6,5h pracy, a naładujemy go ładowarką o mocy 65W. Do ładowania użyjemy złącza USB C, a w ciągu 30 minut naładujemy go do 53%.

Huawei MateBook D15 został wyceniony na 2799zł i od 27 stycznia do 2 lutego będzie można go zamówić w przedsprzedaży. Kupując nowego MateBooka w przedsprzedaży dostaniemy dodatkowo bezprzewodowe słuchawki Bluetooth Huawei Freebuds 3.