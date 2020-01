Dziwne rzeczy można znaleźć w internecie. Producenci starają się nas cały czas zaskakiwać, nieraz się zdarza nawet i pozytywnie, ale to co wymyślają chińscy twórcy czasem przechodzi ludzie pojęcie jak mawiają. Czasem wystarczy zapuścić w niezbadane rejony chińskiej platformy AliExpress by przecierać oczy ze zdumienia. Teraz mam dla Was kolejną perełkę, tym razem związaną z urządzeniem od chińskiego producenta mowa w tym wypadku o Huawei Mate 20 Pro.

Nieco ponad miesiąc temu miałem okazję pisać na łamach MobileWorld24.pl o nakładce, która zmienia starego iPhone’a w nową generację w tym celu wystarczyło na chińskiej platformie zakupić specjalną nakładkę, którą przykleja się do plecków telefonu i z dwóch obiektywów robią się trzy. Rozwiązanie niezwykle proste w implementacji, a na pierwszy rzut oka nie możemy wykryć, który z modeli trzymamy w ręce, tym bardziej gdy zastosujemy nietransparentne etui. Podobny wynalazek powstał w przypadku urządzenia chińskiego producenta czyli Huawei Mate 20 Pro.

Dzięki podobnej nakładce, możemy za około 20 zł zmienić swojego starego Huawei Mate 20 Pro w Huawei Mate 30 Pro. Naklejamy odpowiednią nakładkę, a z kwadratowej wyspy, robi nam się okrągła charakterystyczna dla najnowszej generacji smartfonów. W sumie jedynym mankamentem takiego rozwiązania jest fakt, że zakryta zostaje dioda doświetlająca LED, przez co po użyciu tej nakładki nie mamy możliwości z niej korzystać.

Co sądzicie o powyższej nakładce? Gdyby była dostępna w Polsce zakupilibyście ją by zmienić wygląd swojego telefonu? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gizchina.com