Plotki gonią plotki, wielkimi krokami zbliża się okres największych żniw dla fanów mobilnych technologii, bowiem w okolicach targów Mobile World Congress w Barcelonie dzieje się naprawdę sporo. Co prawda jak co roku część producentów sprzętu wyłamuje się i planuje swoje eventy, na których prezentuje swoje urządzenia, ale mimo wszystko w okolicach połowy lutego zaczyna się prawdziwy festiwal dużych premier. Do tej pory wydawałoby się, że największe zainteresowanie budzi linia urządzeń ze stajni koreańskiego producenta czyli Galaxy S20. Samsung zdecydował się na prezentację już 11 lutego, a jak widać, Xiaomi nie chce pozostać w tyle i dokładnie na ten sam dzień ogłosił prezentację swojego najnowszego flagowca.

Xiaomi już od pewnego czasu robi trochę na przekór koreańskiemu producentowi jeśli chodzi o premiery swoje premiery. Przy okazji pojawienia się nowego banneru możemy dojrzeć pierwsze oficjalne rendery Xiaomi Mi 10 co prawda jak na razie tylko plecków urządzenia, ale to już jest coś. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się podobny ten model do Xiaomi Mi Mix Alpha z tą jedną zasadniczą różnicą, że tutaj pasek z obiektywami nie jest okolony wyświetlaczem. Rozwiązanie na renderach wygląda całkiem dobrze, choć dopiero gdy sampel trafi do naszych rąk wówczas będziemy mogli ocenić jak jest w rzeczywistości, bo nie zawsze to jak zostanie zaprezentowany telefon na renderach jest w 100% zgodne ze stanem faktycznym. Z całą pewnością takie rozwiązanie bardziej mi się podoba niż duża wystająca wyspa na obiektywy. Czy takie rozwiązanie faktycznie będzie się sprawdzało przy codziennym korzystaniu z telefonu przekonamy się już za kilka tygodni.

Jak Wam się podobają najnowsze rendery Xiaomi Mi 10? Przekonuje Was ten design, czy woleliście coś prostszego? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o najnowszej propozycji chińskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com