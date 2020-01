Aktualnie jednym z największych naszych dóbr, które możemy utracić są nasze dane. Myślę tutaj o takich informacjach jak miejsce zamieszkania, stan cywilny, ale też bardziej wrażliwe jak informacje o chorobach numerze PESEL itd. dlatego też na każdym kroku trzeba weryfikować komu powierzamy jakie dane. W przypadku najnowszych technologii mamy kontakt z całym światem, choć drugą stroną medalu są właśnie cyberprzestępcy, którzy czyhają na każdy nas błąd. Jeśli chodzi o technologie mobilne od pewnego czasu regularnie na system sygnowany zielonym robocikiem pojawiają się różnego rodzaju wirusy, spyware itd., który infekuje nasze telefony. Właśnie pojawił się nowy, który wykrada nasze dane z telefonu.

Redakcja CyberNews wykryła, że sumarycznie 30 aplikacji na Androida, które przede wszystkim są stworzone z myślą o obsłudze aparatów w naszych telefonach, wykorzystują naszą niewiedzę i pobierają nasze dane o lokalizacji, historii wyszukiwani itd. i przesyłają dalej do wykorzystania w celu bombardowania nas spersonalizowanymi reklamami, ale możliwe że są wykorzystywane również do groźniejszych celów. Aż 16 z tych 30 aplikacji pochodzi z Hong Kongu, a też warto dodać, że sumarycznie cała lista tych 30 aplikacji została pobrana ponad 1,5 miliarda rady. Najpopularniejsze z nich mają nawet po 300 milionów użytkowników, co świadczy o bardzo dużej skali problemu. Warto przejrzeć zainstalowane na smartfonach aplikacje i sprawdzić, czy któraś z poniższych nie znajduje się na Waszych telefonach. Poniżej znajdziecie pełną listę aplikacji, dodam tylko że każda z nich jest normalnie dostępna w sklepie Google Play.

BeautyPlus – Easy Photo Editor & Selfie Camera

BeautyCam

Beauty Camera – Selfie Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & Photo Editor

Beauty Camera Plus – Sweet Camera Makeup Photo

Beauty Camera – Selfie Camera & Photo Editor

YouCam Perfect – Best Selfie Camera & Photo Editor

Sweet Snap – Beauty Selfie Camera & Face Filter

Sweet Selfie Snap – Sweet Camera, Beauty Cam Snap

Beauty Camera – Selfie Camera with Photo Editor

Beauty Camera – Best Selfie Camera & Photo Editor

B612 – Beauty & Filter Camera

Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

Sweet Selfie – Selfie Camera & Makeup Photo Editor

Selfie camera – Beauty camera & Makeup camera

YouCam Perfect – Best Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

Selfie Camera – Beauty Camera

Z Beauty Camera

HD Camera Selfie Beauty Camera

Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor

Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

Beauty Selfie Plus – Sweet Camera Wonder HD Camera

Selfie Camera – Beauty Camera & AR Stickers

Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

Beauty Camera

Bestie – Camera360 Beauty Cam

Photo Editor – Beauty Camera

Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

Selfie cam – bestie makeup beauty camera & filters

Źródło: gizchina.com