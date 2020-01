Jednym z pierwszych smartfonów, które posiadały mechanicznie wysuwany moduł aparatu frontowego był Oppo Find X. To urządzenie swoją urodą i ciekawą formą przyczyniło się do rozpowszechnienia trendu wysuwanego aparatu do selfie. Mamy rok 2020, a zatem pora na odświeżenie pierwszego modelu z serii.

Po zeszłorocznym sukcesie Oppo Find X2 – bo tak prawdopodobnie będzie się nazywać – wydaje się być jednym z najbardziej wyczekiwanych telefonów roku. W pierwszej generacji otrzymaliśmy smartfon o flagowej specyfikacji, zawierający ciekawy mechanizm wysuwanego aparatu. Całość zamknięto w pięknej obudowie o ciekawej kolorystyce.

Kluczową cechą nadchodzącej generacji ma być ogromny wyświetlacz. Zapewne otrzymamy współczynnik przewyższający obecne 94%. Ekran zatem – jak przystało na 2020 rok – pokryje praktycznie cały front urządzenia.

Wygląda na to, iż rok 2020 będzie przełomowy pod względem częstotliwości odświeżania ekranów. Co raz więcej producentów podjęło lub deklaruje podjęcie walki na podwyższanie częstotliwości odświeżania wyświetlacza. Oppo najpewniej pójdzie w tym kierunku – według zapowiedzi ekran będzie odświeżany w 120 Hz.

Według najświeższych informacji Oppo Find X2 otrzyma ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 3168 x 1440 pixeli, wykonany w technologii OLED. W ustawieniach ma znaleźć się opcja wyboru wyświetlania interfejsu w rozdzielczościach FHD lub QHD, a także odświeżania 60 Hz lub 120 Hz.

Oppo zamierza zatem zastosować w Find X2 wysokiej jakości wyświetlacz. Premiery powinniśmy wyglądać już na horyzoncie.

Źródło: gsmarena.com