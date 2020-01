Dwa lata temu, zaraz po premierze Pocophone’a F1, telefon ten zyskał niesamowitą popularność. Wszystko to dzięki flagowej specyfikacji w cenie średniaka. Szał związany z tym urządzeniem był ogromny, przez co wiele osób zastanawiało się, dlaczego do tej pory POCO wahało się z zaprezentowaniem następcy.

O uniezależnieniu POCO od Xiaomi poinformował na swoim Twitterze Manu Kumar Jain, dyrektor generalny Xiaomi India. Od tej pory, firma będzie działała samodzielnie.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020