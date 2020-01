Oppo, jeden z największych producentów smartfonów na świecie, zyskuje w Polsce na popularności. Urządzenia te bowiem cechują się naprawdę ciekawą specyfikacją w swojej cenie. Dziś poznaliśmy kolejny telefon, który dołącza do portfolio chińskiego producenta. Oto przed Wami, Oppo F15.

Ta świeża konstrukcja ma na pokładzie 6,4 calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ o proporcjach 20:9. Dodatkowo posiada czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem. Panel chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 5, razem z 16 megapixelową matrycą aparatu do selfie w kształcie małej kropli wody.

Przechodząc do tyłu znajdziemy układ czterech oczek aparatów. Składa się on z matrycy głównej 48 MP, ultra-kamery 8 MP do zdjęć typu makro, a także dwóch obiektywów 2 MP. Jeden jest monochromatyczny, drugi zaś służy do pomiaru głębi.

W środku znajdziemy MediaTeka Helio P70 SoC sparowanego z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci na dane, które można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Za zasilenie zestawu odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4000 mAh, wspierający szybkie ładowanie w technologii VOOC 3.0 o mocy 20W.

Największą niespodzianką jest oprogramowanie. Nie jest to bowiem najnowszy Android w wersji 10. Oppo zdecydowało się na starszego Androida 9 Pie z autorską nakładką ColorOS 6.1. Mamy nadzieję, że producent szybko zdecyduje się na aktualizację systemu do Androida 10.

Najnowszy smartfon Oppo został wyceniony na 19990 rupii indyjskich. W przeliczeniu na polską walutę daje nam to kwotę około 1100 złotych, co wydaje się być naprawdę konkurencyjną ceną. Aktualnie telefon można zamówićw pre-orderze na indysjkim Amazonie oraz Flipkarcie. Dostępne będzie w dwóch kolorach – Unicorn White i Lightning Black. Oficjalnie urządzenie wejdzie do sprzedaży 24 stycznia.

Podsumowując, Oppo zaprezentowało bardzo ciekawy telefon ze świetną specyfikacją w tej cenie. Oczywiście w Polsce na bank będzie droższy ale jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że zakupimy go w oficjalnej, polskiej dystrybucji za podobne pieniądze.

