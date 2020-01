Nadchodzący flagowiec, Xiaomi Mi 10, zapowiada się naprawdę ciekawie. Z dnia na dzień dowiadujemy się o nowych rozwiązaniach, które rzekomo mają znaleźć się w smartfonie spod znaku Mi. Dziś w internecie pojawiły się zdjęcia, które przedstawiają wymienione wyżej urządzenie. Postanowiliśmy przyjrzeć mu się trochę bliżej.

mi10

Już na samym początku rzuca nam się w oczy ekran. Ma wycięcie w kształcie okręgu, gdzie kryje się aparat do selfie. Wyświetlacz ma także zakrzywione boki, co może nawiązywać w pewien sposób do Mi Note 10. Według wcześniejszych przecieków, gdzie ukazane było szkło ochronne do tego telefonu, powinien od mieć płaski ekran bez wycięcia. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, że ma pojawić się również wersja Pro, nabiera to sensu. W tej wersji bowiem ma się znaleźć aparat schowany pod ekranem.

Z tyłu z kolei bardzo wyraźnie widać cztery oczka aparatów. Bardzo możliwe, że jednym z nich będzie wyjęta prosto z Note’a, matryca 108 Mpix. Pozostałe obiektywy, najprawdopodobniej będą odpowiedzialne za zdjęcia szerokokątne, z zoomem optycznym, a także w trybie makro. W dolnej części plecków można także zauważyć logo Xiaomi, które wygląda identycznie do tego, które znalazło się w modelu Mi 9 Lite. Służy tam za diodę powiadomień, która okazuje się być bezużyteczna, biorąc pod uwagę Always On Display na pokładzie telefonu. W wypadku nowego urządzenia z serii Mi także może okazać się niepotrzebna.

Biorąc pod uwagę wszystkie przecieki związane z tym smartfonem, może on okazać się naprawdę ciekawą propozycją. Najnowszy Snapdragon 865, łączność 5G, a także obiektyw schowany pod ekranem w wersji Pro mogą przemawiać za kupnem tego telefonu.

