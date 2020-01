Wydawałoby się, że ubiegły rok to przede wszystkim składane telefony. Kilku najważniejszych producentów na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zaprezentowało swoje pierwsze składane telefony. Co prawda tak właściwie na większą skalę zobaczyliśmy telefony Samsunga, Motoroli i Huawei, jednak swoje trzy grosze dorzuciło jeszcze Xiaomi. Co prawda ten chiński producent nie zaprezentował składanego smartfona, lecz urządzenie, które ma zawinięty ekran i niemal cały front i plecki komórki to wyświetlacz. Rozwiązanie niezwykle ciekawe i powiem szczerze nieszablonowe, jednak w praktyce jak na razie Xiaomi Mi Mix Alpha nie pojawił się powszechnie na sklepowych półkach. Co niestety jest sporą łyżką dziegciu w tej beczce miodu. Jednak sytuacja może się poprawić w niedalekiej przyszłości. W jaki sposób?

Xiaomi na przestrzeni ostatnich tygodni opatentował kilka rozwiązań, które mogliśmy zobaczyć w przypadku Xiaomi Mi Mix Alpha. Możliwe że zawijany w ten sposób ekran, będzie elementem rozpoznawczym całej serii Mix Alpha. Cóż jak na razie ciężko jest wyrokować, ale możliwe, że w niedalekiej przyszłości oficjalnie poznamy kilka urządzeń o podobnej konstrukcji, dzięki czemu smartfon ten pojawi się w normalnej sprzedaży i stanie się zdecydowanie bardziej przystępny jeśli chodzi o cenę.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta, a te myślę, że będziemy mogli poznać szybciej niż się spodziewamy. Osobiście jestem zainteresowany Xiaomi Mi Mix Alpha, ale czy faktycznie takie rozwiązanie jest ergonomiczne i przydatne w codziennej pracy ze smartfonem ciężko mi jest powiedzieć. Gdy telefon ten lub kolejny model trafi do naszej redakcji wówczas zdecydowanie łatwiej będzie można określić jak taki wyświetlacz sprawuje się w praktyce.

Co sądzicie o tak zawiniętych wyświetlaczach? Mają rację bytu w konfrontacji ze składanymi telefonami? Dajcie znać w komentarzach.

