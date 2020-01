Przesiadka z WIndows 7 na Linuxa – dystrybucje dla nowych użytkowników

Linux nie jest straszny

Jak już zapewne wiecie, czas systemu Microsoft Windows 7, dobiegł końca wczoraj (14.01.2020). Brak kolejnych aktualizacji nie dla każdego oznacza przesiadkę na nowszy system, bo niektórzy wolą przy nim pozostać, czego nie zalecamy ze względów bezpieczeństwa. Co zatem ma zrobić osoba, która rękami i nogami stara się uchronić przed Windowsem 10? Wyjścia są 2 – Przesiadka na Windows 8.1. Nie sądzę aby ten pomysł się komukolwiek spodobał, ponieważ zapoczątkowany przez 8 i 8.1 układ kafelek zamiast menu start i niezbyt fortunne przystosowanie systemu do ekranów dotykowych to coś czego niektórzy chcieli uniknąć w Windows 10, który pod tymi względami został poprawiony. A co z drugim wyjściem? Może warto spróbować czegoś nowego? Czegoś w pełni darmowego, używalnego i przyjemnego dla oka? Poniżej znajdziecie spis kilku najciekawszych dystrybucji Linuxa, które mogą przypaść do gustu nowym użytkownikom, odchodzącym z Windowsa:

Zorin OS



Zorin jest przyjemnym dla oka systemem wykorzystującym środowisko graficzne GNOME, a wyglądem przypomina system Windows 7. Znajdziemy na nim takie programy jak: Mozilla Firefox, Libre Office, GIMP, Rhythmbox. W systemie znajdziemy sklep z aplikacjami, typ paczek instalacyjnych to DEB. Wygląd interfejsu możemy dostosować motywami jasny/ciemny z kilkoma wybranymi kolorami przewodnimi. System wspiera Direct3D, DirectX 10 i 11, a także wspiera obsługę programu Wine, który pozwala uruchamiać programy dla Windows’a. Zorin OS Ultimate dostępny jest w cenie 39€, dostępna jest także niewiele różniąca się wersja Core oraz wersja Lite ze środowiskiem Xfce, która sprawdzi się dla starych i słabych komputerów. Dwie ostatnie edycje są darmowe.

Linux Mint

Mint jest znaną i lubianą dystrybucją Linuxa, oparty jest na Ubuntu i Debianie w zależności od wersji. System dostępny jest aż w trzech środowiskach graficznych: Cinnamon, MATE i Xfce. Użytkownicy Windowsa 7 dobrze się tu odnajdą. Domyślnie zainstalowane programy to: Mozilla Firefox, Drawing, Pix, Rhythmbox czy Celluloid. Na pokładzie mamy bogaty sklep z aplikacjami i menedżer aktualizacji. Mint wykorzystuje paczki instalacyjne DEB. System jest dostępny do pobrania za darmo ze strony producenta.

Kubuntu

Kubuntu jest pochodną Ubuntu, różnica polega głównie na tym, że korzysta on ze środowiska KDE, w przeciwieństwie do Ubuntu, które ma GNOME. System jest prosty i elegancki, powinien się spodobać osobom migrującym z Windowsa. Programy, które mamy na start to np: Mozilla Firefox, Dolphin File Manager, Libre Office, Kontact. Sklep z aplikacjami o nazwie Discover i menedżer aktualizacji również są na swoim miejscu. Paczki instalacyjne, których możemy użyć to DEB.

Manjaro Linux



Manjaro to ciekawa dystrybucja, która może się spodobać początkującym. System dostępny jest w 3 środowiskach graficznych: Xfce, GNOME i KDE. Można także pobrać wersję Manjaro Architect, który pozwala na instalację dowolnego środowiska za pomocą wiersza poleceń. Manjaro powstał w oparciu o dystrybucję Arch Linux, lecz posiada własne repozytorium oprogramowania. Wykorzystuje się tu pakiety instalacyjne pkg.tar.xz. Założeniem Manjaro jest przyjazność dla użytkownika, zachowując tym samym podstawową kompatybilność z Arch Linux.