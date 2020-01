Rok 2020 będzie bez wątpienia czasem rozwoju smartfonów ze składanymi wyświetlaczami. Najpewniej pojawi się wiele smartfonów nawiązujących do dawnych telefonów z klapką. Pierwszy taki model to Motorola RAZR, lecz już niedługo pojawi się kolejny.

Producentem, który rozpoczął modę na składane wyświetlacze, był Samsung. Koreańczycy po wielu trudnościach wprowadzili do sprzedaży Galaxy Fold. Ma on oczywiście sporo problemów wieku dziecięcego, lecz w następnych generacjach zostaną one poprawione. Dzisiaj wiemy, że najnowszy koreański produkt ze składanym ekranem jest juz blisko.

Do chińskiej bazy certyfikatów 3C dotarł model SM-F700, który będzie się nazywać… Galaxy Z Flip. Będzie to kolejne „dziecko” Samsunga ze składanym wyświetlaczem. Tym razem producent zamierza się skupić przede wszystkim na niewielkim rozmiarze smartfona – będzie to model składany niczym telefon z klapką. Podczas gdy Fold miał przypominać składany tablet tutaj najważniejsza będzie forma złożonego smartfona. Znaczącym krokiem na przód ma być zastosowanie innego materiału na ekranie. Samsung, zamiast materiału na bazie tworzywa sztucznego, zastosuje szkło. Będzie to pierwszy smartfon z konstrukcją Ultra-Thin Glass (UTG). Jest do spory postęp na korzyść wytrzymałości frontu urządzenia. Sam ekran ma mieć po rozłożeniu przekątną 6,7 cala. Ma on również posiadać dziurkę z aparatem frontowym 10 Mpx.

Samo urządzenie na renderach wygląda naprawdę pięknie – według mnie lepiej niż Fold. Z tyłu znajdziemy prawdopodobnie podwójny aparat ułożony poziomo. Obok niego ma pojawić się niewielki wyświetlacz z godziną, datą i stanem baterii. Wyświetlacz nie posiada żadnych wcięć (poza otworkiem) i pokrywa cały front.

Wiemy również kilka informacji na temat specyfikacji nadchodzącej „klapki”. Procesor smartfona będzie prawdopodobnie zeszłoroczny – Snapdragon 855. Powód takiego posunięcia zostanie ujawniony pod koniec materiału. We wnętrzu znajdziemy dwie baterie, a jedna z nich będzie mieć pojemność 900 mAh. Smartfon będzie również ładowany za pomocą zasilacza 15W.

Zrzut ekranu 2020-01-14 o 19.12.01



Zrzut ekranu 2020-01-14 o 19.12.23



Galaxy Z Flip zapowiada się bardzo ciekawie, a najważniejszym punktem ma być…znacznie niższa cena niż w przypadku Galaxy Fold. Mówi się nawet o kwocie $1000. Zaznaczmy, iż jest to kwota, jaką należy zapłacić za podstawową wersję iPhone’a 11 Pro. Jeżeli Samsung wypuści Galaxy Z Flip w tej cenie najpewniej będzie to ogromny hit sprzedażowy. Na 11 lutego Samsung zapowiedział Unpacked, a wtedy możemy poznać omawiany dziś model. Pozostaje zatem poczekać niespełna miesiąc.

Źródło: gsmarena.com