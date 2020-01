Co roku premiera najnowszych smartfonów Apple budzi sporo kontrowersji. Zwykle zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim kosmicznych cen, które producent zawyża do granic możliwości. Najbardziej dochodowa firma świata w tym roku zamierza jednak zmienić lekko taktykę – kolejny smartfon pojawi się jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku.

Od dłuższego czasu w internecie krąży przypuszczalny wygląd najnowszego iPhone’a. iPhone 9 vel iPhone SE2 za swoją bazę ma wykorzystać iPhone’a 8 wydanego w 2017 roku. To największe zastrzeżenie do nadchodzącego smartfona – przestarzały wygląd z ogromem niewykorzystanej przestrzeni. Apple zamierza zatem iść pod prąd dzisiejszym trendom. Według mnie powodem takiego ruchu jest..wysoka sprzedaż iPhone’a 8 – wielu użytkowników nadal woli klasyczny design z przyciskiem Home.

W ten sposób ma powstać telefon wręcz bliźniaczo podobny do modelu z 2017 roku. Apple jednak może dokonać sporej zmiany – iPhone 9 (przyjmijmy roboczo tę nazwę) ma otrzymać większy wyświetlacz. Ekran ma urosnąć do rozmiaru 5,4 cala. W tym momencie możemy znaleźć dwie różne wersje. Część analityków twierdzi, że Apple zachowa ten sam rozmiar smartfona. To posunięcie miałoby wymusić pojawienie się notch’a zamiast przycisku Home, a Touch ID miałoby zostać zastąpione przez Face ID. Druga wersja sugeruje lekkie powiększenie obudowy na rzecz pozostawienia przycisku Home wraz z Touch ID.

Zajrzyjmy do informacji o rzekomej specyfikacji. Tutaj nie powinniśmy mieć zastrzeżeń. Apple najprawdopodobniej zastosuje obecnie najmocniejszy procesor – Apple A13 Bionic. Przecieki o zastosowaniu nowego chipu A14 uważam za wręcz niemożliwe – ten procesor trafi dopiero we wrześniu do flagowych modeli, najpewniej z cyferką 12 w nazwie. Ulepszeniu ma również ulec przede wszystkim aparat – być może zostanie zaczerpnięty z obecnych flagowców.

iPhone 9 budzi sporo kontrowersji i niepewności. Cenę w Polsce szacuje się na poziomie 2000-2200 zł. W tym budżecie może się to okazać hit sprzedażowy – patrząc na powodzenie iPhone’a Xr klienci będą bardzo przychylni do budżetowej opcji. Pozostaje zatem wyczekiwać eventu, na którym Apple zaprezentuje swój nowy produkt.

