Koreański producent w swoim portfolio ma całkiem sporą ilość urządzeń. Począwszy od tych najtańszych modeli za kilkaset złotych, skończywszy na tych najdroższych za dobre kilka tysięcy złotych. W porównaniu do chińskich producentów mimo wszystko urządzenia z logiem Samsunga na pleckach zdecydowanie nie należą do najtańszych. Jak jest w przypadku dwóch najnowszych urządzeń czyli Samsunga Galaxy S10 Lite oraz Samsunga Note 10 Lite? Moim zdaniem zaskoczeń nie ma.

Po pierwsze dwa najnowsze urządzenia od koreańskiego producenta to na pierwszy rzut oka niemal te same podstawowe modele czyli Galaxy S10 czy Galaxy Note 10, jednak jak przystało na dopisek Lite zostały okrojone z kilku funkcji. Galaxy S10 Lite to również najmocniejszy układ czyli Snapdragon 855 i całkiem ciekawy aparat, a do tego duży wyświetlacz. Całość została wyceniona na 2899 zł, zakładając, że jest to model całkiem mocny pod względem specyfikacji to jak na Samsungowe telefony został wyceniony rozsądnie. Inna sprawa to, gdy Galaxy S10 Lite porównamy do flagowców chińskich producentów. To tutaj zdecydowanie widać różnicę w cenie, za około tysiąc złotych mniej mamy niemal identyczną specyfikację.

W przypadku Samsunga Galaxy Note 10 Lite sytuacja wygląda dosyć podobnie, podobnie mamy mocne podzespoły czyli Exynosa 9810, 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. To co wyróżnia ten model spośród innych to zdecydowanie rysik, który podobnie jak w Galaxy Note 10 występuje także i tutaj. Cena? 2599 zł, czyli podobnie jak w przypadku Galaxy S10 Lite tak i tutaj mamy cenę w podobnym przedziale.

Czy oba modele zyskają swoich fanów? Myślę, że tak chociaż przy premierze Galaxy S20 zdecydowanie wszystkie oczy będą skierowane na najnowsze flagowce, a nie ubiegłoroczne modele w wersji Lite.

Źródło: tabletowo.pl