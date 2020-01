Targi CES 2020 powoli się kończą, więc następna duża impreza branżowa to Mobile World Congress w Barcelonie. Te się odbędą pod koniec lutego więc za niespełna miesiąc. Do tego czasu z całą pewnością będziemy zasypywani nowymi informacjami dotyczącymi nowych flagowców niemal wszystkich producentów. Najpewniej w okolicach MWC otrzymamy również oficjalną zapowiedź Xiaomi Mi 10, jednak do tej pory polegamy na plotkach i przeciekach.

Te jakiś czas temu sugerowały, że najnowszy model ze stajni chińskiego producenta zostanie pozbawiony wszelkich wcięć w ekranie, otworów i innych bajerów typu wysuwany obiektyw z krawędzi telefonu itp. Jednak najnowsze informacje, które do nas spływają wskazują, że telefon zostanie wyposażony w podwójny aparat do selfie. Ci z Was, którzy oczekiwali, że nie będzie notcha muszę zmartwić. W przypadku Xiaomi Mi 10 podwójny aparat do selfie zostanie wycięty z ekranu w postaci dziurek, coś na wzór tego co możemy zobaczyć w Samsungu Galaxy S10+.

Reszta specyfikacja to zdecydowanie topowa półka czyli Snapdragon 865. Do tego w zależności od wersji 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także co najmniej 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełniać ma potężny zestaw aparatów. Jeśli do tego wszystkiego Xiaomi dorzuci świetną cenę z całą pewnością będziemy mieć sprzedażowy hit.

