Huawei z całą pewnością ubiegłego roku nie mógł zaliczyć do najbardziej udanych, a to ze względu na kilka elementów jednym z najpoważniejszych przeszkód z całą pewnością był ban od amerykańskiego rządu, który totalnie zablokował dostęp chińskiemu producentowi do współpracy z innymi gigantami rynku pochodzącymi z USA. Właśnie między innymi z Google, przez co najnowsze smartfony Huawei pozbawione są wszelkich usług Google’a. Co rodzi spore problemy, na szczęście telefony, które są na rynku jeszcze przed oficjalnym banem mają pełne wsparcie czego dowodem jest dzisiejsza aktualizacja jednego z flagowców – Huawei Mate 20 Pro.

Dzisiaj ruszył proces aktualizacji dla wcześniej wspomnianego modelu. Update zawiera kilka ważnych zmian. Po pierwsze posiadacze z tego telefonu zyskają z najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 10. Do tego również pojawiła się nowa wersja autorskiej nakładki czyli EMUI 10, zmian jest znacznie więcej, jednak te są zdecydowanie najważniejsze.

Pamiętajcie, że przed pobraniem całej paczki warto podłączyć się do Wi-Fi ze względu na to, że łatka ważny ponad 4,5 GB więc zdecydowanie jest co pobierać. Przed wykonaniem aktualizacji naładujcie do pełna telefon, a także skopiujcie wszelkie prywatne dane. Co prawda sam proces aktualizacji nie powinien ich uszkodzić, ale warto dmuchać na zimne. Jak to bywa w przypadku dużych aktualizacji proces ten może trwać nawet kilka tygodni, więc jeśli nie otrzymaliście jeszcze powiadomienia może się pojawiać u Was nieco później.

Dajcie znać czy update już jest na Waszych telefonach i jak sprawuje się w praktyce.

Źródło: własne