Akumulatory w naszych smartfonach wytrzymają więcej

Niejednokrotnie czytaliśmy o różnych nowych rodzajach baterii i akumulatorów, które przewyższają wszystkimi parametrami te, z których korzystamy obecnie. Często niestety bywa tak, że procesy produkcyjne bywają zbyt problematyczne lub nieopłacalne. A czasy, w których nowe baterie oparte np. na grafenie nie wydają się zbliżać.

Co nowego?

Naukowcy z australijskiego Monash University opracowali nowy model baterii litowo-siarkowej, która jest znacznie wydajniejsza od dotychczasowych ogniw litowo-siarkowych, a także od obecnie najpopularniejszych litowo-jonowych. Nowe baterie względem litowo-jonowych oferują pięć razy większą pojemność energetyczną. Badacze twierdzą, że nowe ogniwa pozwolą na działanie naszych smartfonów bez ładowania przez nawet 5 dni. Do tego dzięki akumulatorom litowo-siarkowym elektryczne samochody będą mogły bez problemu osiągnąć zasięg 1000km.

Dlaczego dopiero teraz?

Bateriami litowo-siarkowymi zaczęto się zajmować już znacznie wcześniej, jednak jedna kwestia nie pozwoliła na ich dalszy rozwój – bardzo słaba trwałość ogniwa. Australijczycy pokonali ten problem wykorzystując nową architekturę wiązań zainspirowaną architekturą pomostową z lat 70. XX wieku, którą wykorzystano w przetwarzaniu proszków detergentów. Nowe baterie mają sobie bez problemów poradzić z większymi obciążeniami.

Co dalej?

Pierwsze testy dają bardzo obiecujące rezultaty. Po wykonaniu 200 cyklów pracy, wydajność ogniwa spadła o 1%, co jest zadziwiająco niskim wynikiem biorąc pod uwagę tak dużą pojemność ogniwa. Wynalazek został opatentowany, a Australijczycy w tym roku chcą kontynuować testy w samochodach elektrycznych i sieciach paneli fotowoltaicznych. Rząd Australii wraz z międzynarodowymi partnerami wsparli projekt sumą 2,5 miliona dolarów, co pozwoli na realizację testów. Projekt zdobył zainteresowanie wśród światowych producentów akumulatorów. Świat może ujrzeć ogniwa litowo-siarkowe w ciągu najbliższych kilku lat. I tym razem może to stwierdzenie może być prawdziwe, w odróżnieniu do dotychczasowych “rewolucji”.