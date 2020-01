Wojna między producentami trwa w najlepsze, aktualnie potyczki zdają się trwać przede wszystkim na płaszczyźnie coraz większej bezramkowości, a także lepszych aparatów w smartfonach szczególnie tych flagowych. Jednak już po wypuszczeniu na rynek danego urządzenia zaczyna się potyczka związana z wydawaniem najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, a także kolejnych łatek bezpieczeństwa, te najczęściej wydawane są co miesiąc i prym pod tym względem prowadzi najczęściej amerykański gigant z Mountain View, ale nie zawsze.

No właśnie w przypadku najnowszej paczki bezpieczeństwa datowanej na początek stycznia bieżącego roku to nie amerykański gigant Mountain View był pierwszy. Tym razem wyprzedził go koreański producent – Samsung. Z początkiem roku łatka została opublikowana na wszystkich smartfonach Samsung Galaxy Note 10, przez co tym razem Koreańczycy są górą.

Koreański producent aktualizuje swoje flagowce na bieżąco i zarówno smartfony z linii Galaxy S10, S10e oraz Galaxy S10+, a także Galaxy Note 10 otrzymują co miesiąc nowe łatki zabezpieczeń przy okazji dodając od siebie od czasu do czasu nowe „ficzery”. Na Waszych telefonach pojawił się już update do styczniowych łatek bezpieczeństwa? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com