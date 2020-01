O najnowszych smartfonach koreańskiego producenta na łamach MobileWorld24.pl pisaliśmy już niejednokrotnie, jednak teraz o Samsungu Galaxy Note 10 Lite oraz Samsungu Galaxy S10 Lite wiemy wszystko i to oficjalnie.

Pierwsze co jest najbardziej zastanawiające jest w ogóle premiera tych urządzeń. Tak właściwie miesiąc przed prezentacją najnowszej generacji Galaxy S11 czy Galaxy S20 (w przypadku nazewnictwa jak na razie nie jesteśmy jeszcze pewni), otrzymujemy smartfony z wyższej półki, które są lekko odświeżoną wersję podstawowych modeli z drobnymi ograniczeniami. Po pierwsze Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite to duże modele wyposażono je w ekran o przekątnej 6,7 cala. Pracują z rozdzielczości 2400×1080 pikseli. Co prawda w porównaniu do podstawowych wersji nie mamy dodatkowych „ficzerów” w postaci zakrzywionego ekranu, ale z drugiej strony jeśli chodzi o wydajność to mamy niemal absolutną czołówkę wydajnościową – albo Snapdragona 855 lub Exynosa 9810. Do tego dochodzi całkiem pojemna bateria 4500 mAh, potrójny główny aparat, a w przypadku Galaxy Note 10 Lite mamy dodatkowo rysik, który działać będzie podobnie jak w „normalnej” wersji Galaxy Note 10. Tak na dobrą sprawę jak sami widzicie specyfikacja wersji Lite obu modeli niewiele się różni od tej topowej, miejmy nadzieję, że mimo iż specyfikacja jest topowa to cena będzie nieco niższa od tych najmocniejszych urządzeń.

Zastanawiam się w ogóle czy oba modele Samsung Galaxy S10 Lite i Galaxy Note 10 Lite mają rację bytu, topowa specyfikacja, ogromne wyświetlacze i cena, najpewniej koło 3000 zł to wszystko sprawia, że dostajemy niemal wierną kopię ubiegłorocznych flagowców. Gdybyśmy dostali urządzenia chociaż o cal mniejszych przekątnych wówczas nowości od Koreańczyków miałyby większy sens, a tak? Co sądzicie o najnowszych smartfonach Samsunga? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa