Najbliższe kilka tygodni będzie z całą pewnością bardzo intensywna, a to ze względu na kilka rzeczy po pierwsze już na dniach zaczną się targi CES w Las Vegas, gdzie będziemy mieć zaprezentowane pierwsze nowości związane z mobilnymi technologiami, ale tak właściwie dopiero pod koniec lutego kiedy rozpoczną się targi Mobile World Congress w Barcelonie rozpocznie się faktyczny bum. Do tego czasu z całą pewnością będziemy zasypywani kolejnymi informacjami dotyczącymi nowych smartfonów, czego dowodem jest wyciek niemal pełnej specyfikacji dwóch najnowszych flagowców od chińskiego producenta – Xiaomi Mi 10 oraz mocniejszej wersji Xiaomi Mi 10 Pro. Jak wygląda specyfikacja obu modeli? Moim zdaniem lepiej niż dobrze.

Po pierwsze oba modele będą działać pod kontrolą najmocniejszego układu Qualcomma czyli Snapdragonie 865 do tego dojdzie w przypadku Xiaomi Mi 10 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a w wersji Pro 12 GB pamięci RAM. Ta część specyfikacji świadczy o prawdziwej mocy drzemiącej w obu urządzeniach, gdy dodamy resztę elementów całość będzie co najmniej świetna. Wersja podstawowa zostanie wyposażona w 6,5 calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED z odświeżaniem 90 Hz. Do tego dochodzi jeszcze bateria o pojemności 4500 mAh, wspierająca szybkie ładowanie o mocy 40 W, bezprzewodowe 30 W. Jednak najpewniej najmocniejszą stroną Mi 10 będzie aparat. Cztery obiektywy w tym główny 108 Mpx, do tego 20 Mpx, 12 Mpx i 5 Mpx ( standardowo ultraszeroki, teleobiektyw i do głębi). W przypadku wersji Pro będziemy mieć do czynienia z jeszcze mocniejszym zestawem. Podobnie jak w zwykłej wersji główny obiektyw to 108 Mpx, a pozostałe to już 48 Mpx, 12 Mpx i 8 Mpx. Bateria będzie miała tę samą pojemność, ale ładowanie ma być jeszcze szybsze za sprawą technologii szybkiego ładowania o mocy 66 W.

Jak sami widzicie nadchodzące flagowce Xiaomi stawiają w dużej mierze na aparat, podobne uderzenie przygotowuje Samsung jeśli chodzi o linię smartfonów z najwyższej półki. Ciekaw jestem kto wyjdzie zwycięsko z takiego starcia. Jak myślicie?

Źródło: gsmarena.com