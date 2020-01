Niedawno wkroczyliśmy w nowy 2020 rok. Przed nami 12 miesięcy pracy, sukcesów i codziennych zmagań. Czeka nas także wiele smartfonowych premier.

Spójrzmy jednak lekko wstecz i przyjrzymy się smartfonom z ubiegłego roku. Który z producentów pokazał najciekawszą konstrukcję? Które urządzenie zaciekawiło klientów? W tym materiale wybiorę – moim zdaniem – najciekawsze smartfony 2019 roku.

Mam jednak na wstępie kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, pod uwagę brałem jedynie smartfony dostępne oficjalnie w Polsce. Z tego powodu nie zobaczymy tutaj takich modeli jak Xiaomi Mi Mix Alpha czy Huawei Mate30 Pro. Po drugie, jest to ranking najciekawszych propozycji – smartfonów, które według mnie przyciągają uwagę odbiorcy różnymi elementami. Po trzecie, jest to tylko moja subiektywna opinia, a Was zachęcam do pozostawienia swojego rankingu w komentarzu.

Przejdźmy zatem do meritum i zacznijmy zestawienie.

10. iPhone 11 Pro/11 Pro Max

Zestawienie otwierają tegoroczne flagowce Apple – iPhone 11 Pro i 11 Pro Max. 2019 rok dla producenta z Cupertino nie był rokiem rewolucji, a jedynie doprowadzania dotychczasowych modeli do perfekcji. Z tego też powodu trzeci rok z rzędu zobaczyliśmy wręcz identyczną konstrukcję – front najnowszych modeli jest identyczny jak w iPhone X z 2017 roku.

Nie można jednak pominąć faktu, że Apple w tym roku zrobiło dość duży postęp względem nadal świetnych iPhone’ów Xs i Xs Max. We flagowych modelach z cyferką 11 dopracowano przede wszystkim ekran, procesor, oraz – co najważniejsze – aparat.

W efekcie Apple stworzyło dopracowane smartfony, które z powodzeniem mogą powalczyć o tytuł najlepszego smartfona. Jednak w rankingu najciekawszych smartfonów nie mogę umieścić ich wyżej – stagnacja i powtarzalność nie są warte tych pieniędzy. Zatem dziesiąte miejsce zajął ten duet.

9. Sony Xperia 1

Sony nie radzi sobie w ostatnim czasie zbyt dobrze – indywidualizm i kroczenie własną ścieżką producentowi nie idzie zbyt dobrze.

Co by jednak nie mówić smartfony japońskiego producenta są bardzo dobrymi propozycjami. Taka właśnie jest Sony Xperia 1 – telefon wyjątkowy pod wieloma względami i wyróżniający się z tłumu. Test Xperii 1 wspominam bardzo ciepło – to świetny telefon. Przede wszystkim piękny, wykonany z najwyższą precyzją. Jego wydajność nie zawodzi, ekran OLED wygląda świetnie, a aparat jest bardzo dobry.

„Jedynka” to w efekcie świetny telefon. Niestety Sony zbyt bardzo zależało na wyróżnieniu go z tłumu. Proporcje 21:9 są ciekawostką, lecz uniemożliwiają obsługę tak wielkiego ekranu jedną ręką. Najbardziej uciążliwy element to czytnik linii papilarnych. Sony również bezsensownie skupiło się na takich elementach jak działający fatalnie Kreator 3D, czy niezbyt profesjonalny tryb Cinema Pro.

Sumując to wszystko, Sony Xperia 1 jest świetnym flagowcem, lecz momentami nieprzemyślanym. To wszystko wywindowało smartfon na miejsce dziewiąte.

8. Redmi Note 7

Telefon ten od samego początku zachwycał i zebrał szeroką rzeszę fanów. Redmi Note 7 od początku był uznawany za najkorzystniejszą cenowo propozycją roku. Obecnie jednak doczekaliśmy się jego następcy, lecz nie stoi to na przeszkodzie wyborowi nadal świetnego Redmi Note 7.

W zestawieniu tym umieszczam go ze względu na nadal świetny stosunek jakości do ceny. Obecnie jest to według mnie najlepsza propozycja dla osób szukających smartfona w możliwie najniższej cenie. Za mniej niż 700 zł dostajemy dobrej jakości ekran, szybki procesor, dobrą baterię, oraz podwójny aparat dobrej jakości.

W efekcie uważam go za najlepszy wybór w tej cenie. Patrząc na konkurentów w podobnej cenie Xiaomi oferuje bardzo dużo. Redmi Note 7 otrzymuje zasłużone miejsce ósme.

7. Motorola One Zoom

Ten rok Motorola może bez wątpienia uznać za bardzo udany. Seria One zrobiła sporą karierę, a każdy z modeli stał się dobrym wyborem zakupowym. W moim rankingu umieszczam najdroższy model z serii – Motorolę One Zoom.

Mówiąc o ciekawej obudowie, nie można przejść obok niej obojętnie. One Zoom przykuwa uwagę przede wszystkim pięknymi pleckami. W szarej wersji kolorystycznej tył przypomina szczotkowany metal. Znajdziemy tutaj także dużą wyspę, na której znajdują się cztery obiektywy i logo producenta. To jednak jest najciekawszy element konstrukcji. Umieszczone tutaj logo pełni rolę diody powiadomień. Wygląda do bardzo efektywnie i ciekawie.

W efekcie Motorola stworzyła smartfon piękny, który przykuwa wzrok i może się podobać. Za ten ciekawy design Motorola One Zoom otrzymuje siódmą pozycję.

6. Xiaomi Mi9T Pro

Xiaomi wnosi na rynek ogromne zmiany. Producent wywrócił rynek smartfonowy do góry nogami. Obecnie mając średni budżet możemy kupić świetną propozycję.

Xiaomi Mi9T Pro to według mnie genialna propozycja dla osób szukających wręcz flagowego smartfona w cenie średniopółkowca. Za nieco ponad 1500 złotych możemy kupić smartfon z flagowym Snapdragonem 855, trzema dobrymi aparatami z tyłu, frontem praktycznie w całości wypełnionym ekranem, oraz nowoczesny wygląd z wysuwaną kamerką frontową.

Xiaomi wielokrotnie pokazało, że smartfon z flagowym wnętrzem nie musi kosztować trzech czy czterech tysięcy złotych. Szukając najmocniejszej propozycji w najlepszej cenie Xiaomi Mi9T Pro nie ma sobie równych. Zasłużone szóste miejsce wędruje właśnie do niego.

5. OnePlus 7 Pro/7T Pro

Tegoroczne smartfony OnePlus w mojej opinii nie muszą się wstydzić żadnego aspektu. Są to genialne propozycje, a przy tym nie kosztują kosmicznych kwot powyżej 4000 złotych.

OnePlus 7 Pro i 7T Pro otwierają pierwszą piątkę mojego rankingu. Mając do wydania niespełna 3000 zł możemy nabyć smartfon elegancki i nowoczesny, z flagowymi podzespołami i genialnym aparatem. Nie sposób przejść obojętnie obok ekranu – jest on odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz. Sprawia to wrażenie wszechobecnej płynności i szybkiego działania. Jest to ogromny atut w tych smartfonach. Dodatkowo nakładka systemowa OxygenOS przypominająca czystego Androida sprawuje się znakomicie.

W efekcie szukając flagowego smartfona OnePlus 7 Pro i jego ulepszony brat 7T Pro bez wątpienia zasługują na uwagę. Nie trzeba wydawać 4000 zł aby dostać smartfon na najwyższym poziomie. Zasłużone piąte miejsce należy się OnePlus’om 7 Pro i 7T Pro.

4. Redmi Note 8T

Jego starszy brat pojawił się już wyżej w zestawieniu, lecz według mnie należy wyróżnić również najnowszy model. Wybierając smartfon o najlepszym stosunku ceny do jakości wybory są dwa – Redmi Note 8T to jeden z nich.

To kolejny dowód na to, że kupując smartfon za mniej niż 900 zł nie trzeba iść na kompromis. Zadowoli on każdego przeciętnego użytkownika – posiada dobry ekran, wydajny procesor, oraz poczwórny aparat o ogromnych możliwościach. Całość dopełnia genialna nakładka MIUI, która jest jedną z moich ulubionych.

Zatem wybierając średniaka wybór jest tylko jeden – Redmi Note 8T. Bez wątpienia zadowoli on każdego zwykłego użytkownika. Stosunek ceny do jakości pozwolił mu wspiąć się aż na czwartą pozycję.

3. Xiaomi Mi9

Smartfony o najlepszym stosunku ceny do jakości na rynku w mojej opinii są dwa – Xiaomi Mi9 to drugi z nich. Jest on swego rodzaju fenomenem – od początku nie miał być najlepszym flagowcem, lecz jedynie pokazaniem jak wiele potrafi dać Xiaomi w możliwie niskiej cenie.

Mi9 może pochwalić się flagowym procesorem Snapdragon 855, dobrym aparatem fotograficznym czy ekranem AMOLED z niewielkim notch’em. Lista zalet tego smartfona jest długa, lecz najważniejszą z nich jest cena – obecnie Mi9 możemy kupić za niecałe 1400 zł. Tak, Mi9 jest flagowcem w pełnym tego słowa znaczeniu, a możemy go kupić w cenie średniaka.

W mojej opinii to najbardziej opłacalny smartfon tego roku zaraz obok Redmi Note 8T. Zatem szukając smartfona wydajnego z wysokiej półki w dobrej cenie Xiaomi Mi9 jest najlepszym wyborem. Najniższe miejsce na podium zyskuje Xiaomi Mi9.

2. Samsung Galaxy Note10+

Koreański producent w tym roku odniósł wiele sukcesów – jednym z nich są udane flagowce. Jak co roku w serii Note producent miał pokazać, że wie jak robić flagowce. W przypadku Samsunga Galaxy Note10+ bez wątpienia ten cel został osiągnięty.

Note10+ jest prawdziwym „kombajnem multimedialnym” i to smartfon najlepszy z najlepszych. Wszystko w tym smartfonie wypada fenomenalnie lub w najgorszym przypadku bardzo dobrze. Całość zamknięto w przepięknej obudowie z ogromnym wyświetlaczem genialnej jakości. Na dodatkowy plus zasługuje rysik, który z każdą generacją potrafi co raz więcej.

W efekcie szukając smartfona z najwyższej półki, przeznaczonego dla najbardziej wymagających użytkowników oczy powinniśmy skierować w stronę Samsunga Galaxy Note10+. Nadal uważam, że to najlepszy smartfon tego roku. Zasłużył na srebrny medal, gdyż jest to świetny smartfon.

1. Samsung Galaxy Fold

Nie zapominajmy, iż jest to zestawienie najciekawszych propozycji roku. Czy w 2019 roku zobaczyliśmy coś ciekawszego niż smartfon ze składanym ekranem? Na półkach sklepowych obecnie znajdziemy tylko jedną taką propozycję. Z tego też powodu zestawienie wygrywa Samsung Galaxy Fold.

Na rynku polskim stanowi on perełkę wśród powtarzalnych, nudnych konstrukcji. Samsung wprowadził smartfon nowoczesny, funkcjonalny i wyjątkowy pod względem konstrukcyjnym. Składany ekran pozwala na przełączanie się pomiędzy dwoma rozmiarami ekranu. Interfejs został przemyślany pod tę formę i ułatwia korzystanie ze smartfonu.

Nie jest to ideał – w żadnym wypadku. Konstrukcja ma wiele problemów wieku dziecięcego. Oczywiście nie jest to smartfon dla wszystkich – kupując go możemy wybierać pomiędzy smartfonem a samochodem.

Jednak Samsung Galaxy Fold nie można odmówić wyjątkowości. Jest to nowy kierunek w rozwoju smartfonów. Tak będą wyglądać smartfony przyszłości. Samsung Galaxy Fold to w mojej opinii najciekawszy smartfon 2019 roku.

A jaki smartfon w 2019 roku przykuł Waszą uwagę? Który smartfon zasłużył w Waszej opinii na tytuł najciekawszego smartfona roku? Zapraszam do podzielenia się opinią w komentarzu, oraz pozostawienia Waszych rankingów. Dziękuję za przeczytanie tego artykułu!