Część ekranów OLED dla iPhone’ów w 2020 dostarczy BOE

Produkcją ekranów OLED dla Apple iPhone’ów do tej pory zajmował się Samsung i LG. Ma się do zmienić od nowego roku, bo do koreańczyków dołączy chiński BOE. Firmę BOE możemy kojarzyć z tego, że dostarczyli oni część ekranów dla zeszłorocznych Huawei’ów serii Mate 20. Nie chodzi na szczęście o te problematyczne, bo zielony problem #GlueGate w Mate 20 Pro dotyczył ekranów LG. Nie jest to jednak dla nich początek jeśli chodzi o współpracę w gigantem z Cupertino. Chińczycy zajmowali się już bowiem produkcją ekranów LCD dla iPad’ów i MacBook’ów.

Nieoficjalne informacje mówią, że większość modeli iPhone’ów w 2020 roku będzie posiadało ekrany OLED. Do tej pory takie ekrany można było znaleźć jedynie w tych “całkowicie” flagowych modelach takich jak: iPhone X, XS, XS Max, 11 Pro oraz 11 Pro Max. Tańszy iPhone Xr oraz 11 wyposażone zostały w ekrany Retina, czyli zwykłe LCD. Sytuacja w przyszłym roku ma się zmienić, ponieważ wszystkie 3 flagowe modele mają dostać ekrany OLED. Wyjątkiem ma pozostać następca iPhone SE, który prawdopodobnie zadebiutuje w nadchodzącym roku.

Więcej modeli z OLED’ami oznacza większe zamówienia. Mówi się o tym, że BOE ma dostarczyć 45 milionów paneli OLED dla nowych urządzeń Apple. To to więcej niż LG, liderem pozostaje Samsung, chociaż jego produkcja spadnie z 230 do 150 milionów.