Google Search pozwoli na tworzenie list filmów i seriali do obejrzenia

Mnoga dostępność różnych serwisów VOD takich jak np. Netflix, HBO GO, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video etc. pozwala nam dziś na zapoznanie się z ogromną ilością filmów i seriali bez ruszania się z łóżka. Jedni obejrzą kilka filmów w miesiącu, a inni nie potrafią się oderwać od nich choć na chwilę. Przeglądając głębokie otchłanie Netflixa można znaleźć wiele filmów, których opis, trailer, obsada czy choćby okładka nas zainteresuje.

W takim momencie produkcja trafia do naszej tzw. Watchlist – listy z produkcjami, które mamy zamiar w przyszłości obejrzeć. Kiedy nareszcie nadchodzi ten spokojny, deszczowy wieczór i możemy sobie coś obejrzeć, to staje przed nami wyzwanie. A właściwie to dwa wyzwania. Pierwszym – tym mniejszym wyzwaniem jest przescrollowanie naszych wszystkich watchlist na wszystkich możliwych platformach VOD, które mamy, na czym stracimy sporo czasu. Oczywiście największym wyzwaniem wciąż pozostaje ostateczny wybór filmu, ale nie na tym się teraz skupimy.

A co gdyby tak stworzyć jedną listę, która nie byłaby uzależniona od żadnej platformy? Lista na której znajdziemy wszystkie zapisane przez nas filmy, a nie tylko te, które mamy na danej platformie. Z pomocą przyszedł kochany wujek Google. Gigant z Mountain View zaczął wprowadzać do swojej wyszukiwarki Google Search własnę Watchlistę. Po wyszukaniu w Google Search tytułu jakiegoś filmu, pojawiają się informacje na jego temat. Niektórzy użytkownicy zauważyli u siebie dodatkowy panel z dwoma opcjami: “Watched it?” oraz “Watchlist”. Pierwsza opcja to zapytanie, czy oglądaliśmy już dany film. Wybór drugiej opcji powoduje przeniesienie filmu do naszej listy. Nowe opcje dostępne są jedynie na urządzeniach mobilnych, a dostęp do nich ma na razie niewielka część użytkowników.

Posiadanie dostępu do takiej listy na koncie Google może się okazać przydaną sprawą, ze względu na to, że do konta Google logujemy się w wielu miejscach np. telefon, czy przeglądarka w komputerze. Dlatego też naszą listę filmów i seriali, do obejrzenia będzIemy mogli łatwiej sprawdzić w dowolnym momencie.