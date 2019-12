Aparat frontowy w dzisiejszych smartfonach wydaje się być dla producentów sporą przeszkodą. Obecnie trwa wyścig kto jako pierwszy osiągnie front wypełniony w całości ekranem. Pomysłów na kamerkę do selfie mamy wiele – dziś spójrzmy na kolejny.

Wiele marek obecnie podejmuje walkę w wyścigu na największy procent zagospodarowania frontu wyświetlaczem. Jak wiemy od niedawna w tej kategorii króluje Xiaomi – tworząc Mi Mix Alpha sprytnym sposobem osiągnęli aż 180% zagospodarowania frontu wyświetlaczem. Jednak taki projekt wymusił usunięcie przeszkadzającego elementu – frontowego aparatu.

Wielu producentów usilnie próbuje poradzić sobie z kamerką do selfie na przeróżne sposoby. Jednym z takich producentów jest Vivo – chińska marka mająca wiele pomysłów na swoje smartfony. Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej w ostatnim czasie przyznała patent dla firmy Vivo. Chińczycy opatentowali smartfon z…czterema aparatami do selfie. Zacznijmy od omówienia wyglądu tego pomysłu. Poznaliśmy trzy opcje frontu, jakie planuje zastosować Vivo. Pierwszy z nich zakłada umieszczenie czterech kamer osobno – po jednej w każdym rogu urządzenia. Patrząc jednak na problemowe umiejscowienie aparatu do selfie w pierwszych Mi Mix’ach wydaje się to być nie do końca dobry pomysł. Następne dwa pomysły przewidują umiejscowienie dwóch kamer w każdym z górnych rogów urządzenia. Różnica jest taka, że jeden wariant przewiduje dwa duże otwory, każdy na dwie kamerki; natomiast w drugim widzimy osobny otwór dla każdej z kamer.

Na język nasuwa się tutaj oczywiste pytanie – po co aż tyle aparatów do selfie? Co ciekawe, patent zawiera grafikę tylnej części urządzenia, gdzie producent planuje zastosować…trzy obiektywy! Nie wiadomo dlaczego Vivo chce zastosować tyle „oczek” na froncie – być może do lepszego rozpoznawania twarzy. Zaznaczyć należy, że to tylko patent, który niekoniecznie producent musi pokazać w przyszłości. Pomysł przyciąga uwagę, a jednocześnie zaskakuje. Pozostaje czekać na taki smartfon w wykonaniu Vivo.

Źródło: gsmarena.com