Aktualnie najnowszy tablet Samsunga – Galaxy Tab S6 został dostrzeżony w wersji 5G na koreańskich stronach Samsunga. Sprzęt pojawiał się jakiś czas temu na przeciekach, po czym otrzymał certyfikację. Jego obecność na promocyjnej i supportowej stronie koreańskiego oddziału Samsunga może zwiastować jego premierę przy okazji nadchodzących targów CES 2020 w Las Vegas.



Koreański gigant zamierza poświęcić zbliżającą się tech imprezę w Vegas na prezentację Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite. Tablet obsługujący najnowszy standard sieci mobilnej może być bardzo prawdopodobnym dodatkiem do tej parki. Nie wiemy na jakie rynki Samsung zamierza wypuścić Tab S6 5G. Z pewnością będzie to Korea Południowa, ze względu na najlepiej rozwiniętą strukturę 5G w kraju. Dostępność tabletu w Korei Południowej potwierdza sam fakt obecności urządzenia na koreańskich Samsunga.

Co do specyfikacji omawianego urządzenia to względem standardowego Galaxy Tab S6 nie przewidujemy żadnych zmian poza modułem 5G, ale kto wie? Może Snapdragon 855+ zamiast zwykłego 855? Tak prezentuje się prawdopodobna specyfikacja Samsunga Galaxy Tab S6 5G: