Ci z Was, którzy śledzą nasz portal od dłuższego czasu znają zapewne markę Pocophone, dla tych, którzy nie wiedzą co to za marka i jakie telefony produkuje śpieszę z krótkim wyjaśnieniem. Po pierwsze Pocophone to submarka od Xiaomi, podobnie jak Redmi tylko, że w przypadku Redmi chiński producent cały czas udostępnia nowe modele i rozszerza portfolio, tak w przypadku Pocophone mieliśmy do czynienia tylko z jednym modelem i to flagowcem o oznaczeniu F1.

Pocophone F1, który zadebiutował w ubiegłym roku i z marszu stał się sprzedażowym hitem. Xiaomi postawiło na świetną cenę i równie mocne podzespoły, otrzymaliśmy wówczas zestaw z flagowej półki w cenie średniaka. Liczyliśmy przez ten dłuższy okres czasu, że Chińczycy zdecydują się na wydanie kolejnej generacji urządzeń, ale przez ostatnie dwanaście miesięcy byliśmy zbywani i nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji. Jednak dzisiejszy informacje od szefa marki Pocophone wskazują, że linia tych urządzeń już 2020 roku powiększy się o kolejny model.

Jak na razie nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat nadchodzącego telefonu, jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że będzie to Pocophone F2 i najpewniej zyskamy najmocniejsze podzespoły, jakie będą dostępne na rynku. Duet Snapdragon 865 i 8 GB pamięci operacyjnej RAM jest jak najbardziej możliwy, a cena jeśli udałoby się całość zamknąć w granicy 1700 zł możemy z całą pewnością stwierdzić, że szykuje się kolejny sprzedażowy hit od Xiaomi.

Jak na razie większość z powyższych informacji to tylko spekulacje, nie mamy żadnych konkretniejszych danych, a najpewniej te będą spływały do nas na przestrzeni kolejnych tygodni i miesięcy. Jesteście zainteresowani zakupem Pocophone F2? Czy jednak nie przebadacie za chińskimi markami? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

Źródło: pocketnow.com