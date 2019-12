Ostatnie dwa, może dwa i pół roku przyniosło sporo zmiany jeśli chodzi o smartfony, a w szczególności w przypadku wyświetlaczy zmiany są widoczne szczególnie. Telefony stały się bardziej bezramkowe. Mamy mniejsze ramki wokół wyświetlacza, z kolei pojawiły się notche i te w zależności od wersji potrafiły zabierać niemal całą górną belkę, ograniczały się do łezki czy były tylko niewielkią dziurą w wyświetlaczu w miejscu na przedni obiektyw aparatu. Część producentów stara się pójść w jeszcze inną stronę np. dodając obrotowy aparat główny czy wyjeżdżający z krawędzi, takie rozwiązania różnie przypadały do gustu samym użytkownikom, ale mimo dużego niezadowolenia samych posiadaczy takich telefonów producenci nadal podobne rozwiązania implementują do swoich telefonów.

Jakiś czas temu Samsung, który najbardziej się bronił przed notchem zdecydował się na dodanie otworów w ekranie, między innymi w linii Galaxy S czy Galaxy Note, kolejni producenci czynią podobne kroki. A po ostatnich doniesieniach na podobny ruch zdecydował się japoński producent. Jak na razie oczywiście dane nie są oficjalne i pochodzą z informacji dotyczącej patentu nowego multitaskingu, natomiast możemy się dowiedzieć, że takie rozwiązanie wykorzysta Sony prędzej czy później. Jaki model otrzyma otwór w ekranie? Najpewniej będzie to Xperia 6, ale jak na razie są to tylko przeciekowe informacje i musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia.

A Wam jakie rozwiązanie przypadło do gustu najbardziej? Szeroki notch, otwór w ekranie, niewielka łezka czy wyskakujące/obracające się aparaty? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: phonearena.com