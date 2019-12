Samsung ten rok może na pewno uznać za udany. Ich serie S10 i Note10 sprzedają się świetnie i zdobywają co raz szerszą rzeszę odbiorców. Są to na pewno dobre wybory zakupowe ze względu na prawdziwie flagowe podzespoły. Producent dba jednak o swoich konsumentów i zaczyna rozsyłać najnowszy interfejs.

Dziś pod lupę trafiają obecne flagowce Samsunga, czyli Galaxy Note10 i Note10+. Są to urządzenia genialne pod wieloma względami. Mając z nimi styczność nie mamy wątpliwości, że to najwyższa półka wśród smartfonów. W naszym teście Note10+ wypadł fenomenalnie, a pod wieloma względami zasłużył na tytuł najlepszego smartfona roku.

Dla użytkowników „rysikowego Samsunga” mamy dobrą informację. Od kilku dni Samsung rozpoczął rozsyłać do serii Note10 najnowsze oprogramowanie. W najbliższym czasie można się spodziewać aktualizacji do Androida 10 wraz z nakładką systemową One UI 2.0.

Nowy interfejs jest przede wszystkim poprawioną wersją obecnej nakładki. Samsung zadbał o dostarczenie nowych funkcji np. Live Transcribe czy Smart Reply. Po aktualizacji do Androida 10 użytkownicy dostają najnowsze poprawki bezpieczeństwa przygotowane przez Google. Aktualizacja jest zatem praktyczna i warto jej wyczekiwać.

Samsung Galaxy Note10+, i jego mniejszy brat Note10, to bez wątpienia warte uwagi modele. Użytkownik zostanie oczarowany przede wszystkim pięknym ogromnym ekranem Dynamic AMOLED. Dołączając do niego genialny aparat, topowe podzespoły, piękną obudowę, a także wszystko co najlepsze w smartfonach, otrzymujemy smartfon najwyższej klasy.

Seria Note10 może się już poszczycić najnowszym interfejsem i systemem operacyjnym.

Źródło: gsmarena.com