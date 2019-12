Huawei ma obecnie niezbyt radosny czas. Dla producenta ten rok był dosłowną „jazdą bez trzymanki”. Problemy z rządem amerykańskim spowodowały ciężką sytuację w portfolio producenta. Jednak Huawei nadal próbuje robić dobrą minę do złej gry.

Dla wielu osób smartfony chińskiego giganta stały się ulubionymi wyborami zakupowymi. Producent od modelu P20 Pro rozpoczął dobrą passę w aspekcie fotografii mobilnej. Każdy kolejny model utwierdzał w przekonaniu, że Huawei chce tutaj królować. Są jednak inne powody przychylności konsumentów – jednym z nich na pewno jest interfejsu EMUI. Jest on bogaty w ogrom funkcji i pozwala na personalizację telefonu pod własne upodobania.

Huawei ma obecnie problemy we współpracy z firmami amerykańskimi np. Google, które dostarcza system Android. Jednak według zapewnień smartfony wypuszczone na rynek nie będą mieć problemów z aktualizacjami. Obietnica najwyraźniej jest prawdziwa.

Huawei może mieć jednak powód do radości w tym trudnym czasie. Obecnie najnowszy interfejs EMUI 10, bazujący na Androidzie 10, jest używany na ponad 10 milionach smartfonów Huawei i Honor. Jest to kamień milowy dla producenta. Przypomnijmy, że około miesiąc temu producent świętował fakt, iż na najnowszym interfejsie EMUI 10 pracuje 1 milion urządzeń.

EMUI 10 zostało zaprezentowane wraz z najnowszą serią Mate 30. Interfejs miał trafić do 33 innych istniejących modeli. Huawei ma jednak dość poważne plany, aby do końca 2019 roku wysłać najnowszą aktualizację do nawet 230 milionów urządzeń.

Chiński gigant może więc być zadowolony z dotychczasowych starań, gdyż ich klienci chętnie aktualizują swoje smartfony.

