Końcówka jednego roku i początek następnego to czas, który kojarzymy nie tylko ze Świętami i Sylwestrem, ale także z ogromnym wysypem statystyk. Informacje o tym jak różne rzeczy na świecie zmieniły się w ciągu tego roku przedstawione w formie kolorowych wykresów to coś na co zawsze fajnie rzucić okiem. Jakiś czas temu pojawiły się dane dotyczące użycia poszczególnych wersji Androida. Nie zostały one jednak udostępnione przez Google, a przez Pornhub. Znany niektórym od A do Z serwis pokazał swoje obszerne statystyki podsumowujące rok 2019.



Tak prezentuje się wspomniany wykres. Możemy na nim zobaczyć na jakich wersjach konkurencyjnych systemów operacyjnych oglądano w tym roku filmy dla dorosłych. Co z tego wynika?

Wiele osób z pewnością powiedziałoby, że Google nie dba wystarczająco o swoich użytkowników i nie zapewnia wszystkim odpowiednich aktualizacji. Nie wszyscy jednak pomyślą o tym, że Google zajmuje się jedynie swoimi Pixelami. O aktualizację do nowszej wersji systemu dbają producenci smartfonów, a nie bezpośrednio twórca systemu, czyli Google Inc.

Apple iOS

Konkurencja z Cupertino ma w sprzedaży jednie flagowe urządzenia, które wspierane są przez kilka lat. Aktualnie Apple zapewnia wsparcie na 6 lat, ale nie zawsze było tak samo. Wpływ na to ma m. in. ilość użytkowników danego urządzenia oraz podzespoły, które muszą ogarnąć nowsze oprogramowanie.

Android

W świecie Androida znajdziemy z kolei urządzenia w znacznie większym zakresie cenowym, a co tu ważniejsze – hardware’owym. Od bardzo słabych i podstawowych telefonów do drogich i mocnych flagowców.

Słabsze smartfony

Tańsze telefony niestety nie mają zbyt długiego wsparcia. Czasami ogranicza się ono jedynie do kilku poprawek bezpieczeństwa i nakładki systemowej. Tak było z moim starym Xiaomi Redmi 3S Pro, który startując z MIUI 7 dostał MIUI 10, ale Android zaczął się i zakończył tam na wersji 6.0.1 Marshmallow.

Flagowce

Flagowce większości producentów do pewnego czasu musiały się zadowolić jednie 2-letnim wsparciem i 2 aktualizacjami do nowszego wydania Androida. Podobnie jak w przypadku iOS, bierze się pod uwagę liczbę używanych urządzeń. Tutaj nie jest tak kolorowo jak u Apple, bo producentów smartfonów z Androidem jest bardzo wielu, a rynek dzieli się na każdego z nich. Mimo wszystko w ostatnim czasie można zauważyć progress po stronie zielonego robocika. Coraz więcej producentów zaczyna wspierać swoje flagowe urządzenia przez trzeci rok. U Google i OnePlus jest to standard, ale do tej dwójki może dołączyć Samsung, który ponoć planuje aktualizację do Androda 10 dla Galaxy S8/S8+. Trzy lata w porównaniu do 6 lat iOS’a to wciąż wielka różnica, ale za podmiot za to odpowiedzialny powinniśmy uznawać producentów naszych smartfonów, a nie bezpośrednio Google jako twórcę systemu.

Co jeśli mam kilkuletni telefon i chciałbym mieć nowszy system. Zawsze można zainstalować CustomROM, czyli nieoficjalną wersję systemu, tworzoną przez społeczności. W internecie można znaleźć masę różnych systemów poradników do konkretnych modeli. Należy jednak mieć na uwadze, że takie działania u większości producentów oznaczają utratę gwarancji.

Wracając jeszcze do samego wykresu, powinniśmy pamiętać, że nie są to bezpośrednio dane o światowym udziale tych dwóch systemów na rynku. Wykres przedstawia systemy, na których oglądano filmy z Pornhub’a. Dlatego dane te nie są bezpośrednie i mogą się nieco różnić. Stanowią one jednak dobre odzwierciedlenie tego w jakiej sytuacji znajduje się Android w 2019 roku.