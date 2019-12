Myślę, że włodarze tego chińskiego giganta chcą jak najszybciej zapomnieć o ostatnich dwunastu miesiącach. Przecież to w 2019 roku pojawiły się spore problemy Huawei z rynkiem amerykańskim, gdzie Chińczycy dostali zakaz współpracy z podmiotami z USA. Większość z dostawców można było obejść chociażby ze względu na to, że Huawei bazuje na swoich układach pod nazwą Kirin, ale największym problemem jest brak możliwości preinstalowania na tych telefonach usług amerykańskiego giganta z Mountain View chodzi między innymi o sklep Google Play, YouTube czy Gmail. Można to zrobić oczywiście we własnym zakresie, ale wymaga to nieco większej ilości zachodu niż wyciągnięcie urządzenia z pudełka i jego uruchomienie.

Początkowo embargo było bardzo rygorystyczne dla Chińczyków, jednak z czasem pojawiały się głosy że może być to jedynie element postraszenia Huawei i w praktyce skończy się na kilkumiesięcznych karach, a później wszystkie restrykcje zostaną zniesione. Jednak mimo chęci współpracy do porozumienia nie doszło, czego efektem jest brak usług Google’a na chińskich telefonach od Huawei. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że podobnie stanie się w przypadku najnowszych dwóch flagowców – Huawei P40 oraz Huawei P40 Pro. Zostaną one zaprezentowane oficjalnie już w marcu przyszłego roku, jednak w kontekście usług Google’a nic się nie zmieni.

Czy w takim razie w ogóle Huawei P40 i Huawei P40 Pro zobaczymy na polskich sklepowych półkach? Trudno powiedzieć, ale możliwe że Chińczycy mocno ograniczą ilość egzemplarzy dostępnych na polskim rynku, jednak eksperyment z ostatnią przedsprzedażą Huawei Mate 30 Pro w Polsce najpewniej nie wypadł najlepiej (przez kilka dni przedsprzedaży nie udało się sprzedać 100 sztuk tego telefonu), to wysoce prawdopodobne, że tych modeli w Polsce oficjalnie nie będziemy mogli kupić.

Jesteście zainteresowani premierą najnowszych flagowców chińskiego producenta? Czekacie na Huawei P40 i Huawei P40 Pro? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com