Xiaomi to chińska marka, która w ostatnim czasie mocno postawiła na aktualizacje. Owszem w pierwszej kolejności wydaje łątki na swoje urządzenia, które są najświeższe. Jest to naturalne, ale z drugiej strony dba również o posiadaczy nieco bardziej sędziwych, dwóch, trzy letnich modeli. Update’y te nie dotyczą we wszystkich przypadkach najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem, ale autorskiej nakładki Xiaomi – MIUI.

Jednak już na wstępie trzeba zaznaczyć jedno, nakładka MIUI jest na tyle rozbudowana i zawiera tak dużo nowości, które najczęściej i tak są dostępne właśnie w najnowszej wersji systemu. Wystarczy zaktualizować ją do najnowszej wersji by cieszyć się w pełni większością nowości z nowej wersji Androida. Jednak Xiaomi jak przystało aktualizuje również swoje telefonu do Androida 10, trwa to dłużej niż w przypadku MIUI, ale łatki się pojawiają na poszczególne urządzenia.

Jeśli chodzi o aktualizację do Androida 10 dla Redmi Note 7 ta pojawi się z drobnym, miesięcznym opóźnieniem. Wstępnie miała wyjść na przełomie grudnia i stycznia, jednak najpóźniej zostanie udostępniona do końca pierwszego kwartału 2020. Aktualnie trwają zamknięte beta testy w Chinach, które mają za zadanie wyeliminować najpoważniejsze błędy, później krótkie otwarte testy i stabilna wersja powinna zacząć się pojawiać na urządzeniach na całym świecie. Realnie około miesiąca, maksymalnie półtora powinny trwać zamknięte i otwarte testy, więc z całą pewnością jesteśmy bliżej niż dalej jeśli chodzi o debiut Androida 10 dla Redmi Note 7.

Źródło: gsmarena.com