Premiera nowych smartfonów średniopółkowych od Xiaomi powoli staje się cotygodniowym wydarzeniem. Producent usilnie stara się oferować swoim klientom kolejne korzystne cenowo propozycje. Jednak wprowadzanie smartfona na rynek najwyraźniej nie oznacza dla producenta końca pracy nad nim.

Xiaomi stara się zalewać rynek co raz to nowszymi propozycjami ze średniej półki cenowej. Sytuacja ta może powodować mieszane uczucia. Z jednej strony dobrze, że propozycji jest dużo i możemy wybrać smartfon pod siebie. Z drugiej jednak powstaje pytanie – który z nich wybrać, skoro wszystkie są genialne?

Co by jednak nie mówić Xiaomi ma na koncie wiele udanych urządzeń. Jednym z takich jest niedawno wydany Redmi K30 5G. Aspiruje on do średniej wyższej półki cenowej, czyli segmentu pełnego konkurentów z logiem…Xiaomi.

W internecie pojawiła się jednak ciekawa informacja na jego temat. Xiaomi planuje wprowadzić nowy wariant Redmi K30. Zmianie ulegnie pamięć RAM i wewnętrzna – do portfolio dołączy wersja z 12 GB pamięci RAM, oraz 512 GB dysku. Wyścig na ilość aparatów i pamięci RAM trwa. 12 GB pamięci operacyjnej to dobry krok – takową ilość posiadał np. Genialny Samsung Galaxy Note10+. Jednak myślę, że 512 GB dysku to przesada – mało kto zajmie połowę tej pamięci.

K30 to jednak genialna propozycja podmarki Redmi. Wyróżnia go na pewno ekran o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości FHD+, oraz odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Mocnym punktem jest także procesor – Snapdragon 765G wykonany w procesie 7 nm. Do tej pory dostępne były wersje z maksymalnie 8 GB pamięci RAM, oraz 256 GB dysku. Aparaty z tyłu są cztery, a główny to Sony IMX686 o rozdzielczości 64 Mpx i przysłonie f/1.89.

Redmi K30 to ciekawa propozycja w średniej wyższej półce cenowej. Oby Xiaomi dostarczało kolejne tak udane propozycje.

Źródło: gsmarena.com