Zostań władcą ciemności w swoim smartfonie

Dark mode, to coś, na co w ostatnich 2 latach mocno wszyscy się trochę “uwzięliśmy”. Gdy spotkasz się z tym raz i zobaczysz jakie to dobre dla twoich oczu w nocy, chcesz tego więcej. Z czasem coraz więcej aplikacji zaczęło dostało dark mode. Później masowo producenci smartfonów w swoich nakładkach zaczęło go wprowadzać. Tegoroczny Android 10 dostał natywne wsparcie dla ciemnego trybu, co może oznaczać, że każdy producent już raczej na pewno go wprowadzi do swoich telefonów. Dziś dowiadujemy się, że Android 11 rozszerzy możliwości sterowania trybem.

W jaki sposób rozszerzy? Otóż dostaniemy możliwość ustawienia godzin, w których funkcja sama ma się aktywować. Ja osobiście korzystam z dark mode’a cały czas, ale niektórzy wolą mieć jasny interfejs podczas dnia. Na platformie do śledzenia problemów, Google oznaczyło jako rozwiązany wpis jednego z użytkowników. Chodziło o to, że dark mode powinien mieć możliwość ustawienia harmonogramu, tak jak Night mode. Night Mode z kolei ogranicza wyświetlanie niebieskiego światła, który najbardziej męczy nasze oczy).

Oznaczenie wpisu jako rozwiązany można potraktować jak akceptację prośby. Jest to niemal pewne, że Google wprowadzi taką możliwość w Androidzie 11. Tym bardziej, że nie jest to nowość w świecie smartfonów, a jedynie nadganianie konkurencji, która w swoich nakładkach systemowych oferuje opcję ustawienia harmonogramu dla dark mode’a.