Dzisiaj na łamach MobileWorld24.pl wiele informacji pochodzi ze stajni koreańskiego producenta. Mieliśmy okazję już napisać o nadchodzących aktualizacjach do Androida 10 czy bardzo dobrej sprzedaży składanego telefonu Koreańczyków czyli Samsung Galaxy Fold. Tym razem wybiegamy nieco bardziej w przyszłość, bowiem pojawiły się pierwsze już nieco konkretniejsze informacje na temat debiutu dwóch flagowych telefonów linii Galaxy S11 oraz Galaxy Fold 2.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

Pierwsze przeciekowe informacje związane z najnowszymi flagowcami koreańskiego producenta zaczęły spływać już jakiś czas temu, jednak w praktyce dotyczyły one przede wszystkim specyfikacji, a nie daty premiery obu urządzeń. Co prawda większość obstawiała okolice targów Mobile World Congress w Barcelonie, które odbędą się w dniach 24-27 lutego przyszłego roku. Jednak wygląda na to, że nie będziemy musieli czekać na premierę Galaxy S11 oraz Galaxy Fold 2 aż do targów. Ta ma się odbyć w San Francisco dokładnie 18 lutego 2020 roku. Czyli tak właściwie tydzień przed targami będziemy mogli się cieszyć z oficjalnej prezentacji urządzeń Koreańczyków.

