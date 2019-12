Zapowiedzi na 2019 rok jasno sugerowały, że te dwanaście miesięcy zdominują składane smartfony. Co prawda zapowiedzi były huczne, w praktyce jednak premiery składanych telefonów nie były aż tak gorące. Owszem pojawiły się na rynku trzy modele, Galaxy Fold, Mate X oraz Motorola Razr, jednak tak właściwie tylko ten pierwszy pojawił się w szerszej dystrybucji na sklepowych półkach.

Samsung Galaxy Fold to pierwszy model tego typu od koreańskiego producenta. Pojawiał się na rynku z pewnymi trudnościami, początkowo miał być dostępny w kwietniu, później mieliśmy parę miesięcy przerwy i by finalnie trafić na sklepowe półki we wrześniu. Telefon ten pojawił się między innymi w Polsce, ale jednak był dostępny w wysokiej cenie i ograniczonej ilości egzemplarzy. Kwota blisko 10 tysięcy złotych za telefon wydaje się całkiem duża, a przy okazji zaporowa. Mimo to Galaxy Fold cieszył się sporym zainteresowaniem ze strony przyszłych użytkowników.

Dzisiaj już oficjalnie przedstawiciele Samsunga pochwalili się, że na całym świecie sprzedano ponad milion egzemplarzy Galaxy Fold. Wynik tym lepszy ze względu na fakt, że telefon tak właściwie był sprzedawany przez niespełna trzy miesiące. To dobry prognostyk na przyszłość, tym bardziej, że Koreańczycy już teraz szykują następcę, a plany zakładają, że w 2020 roku Samsung sprzeda ponad 6 milionów składanych telefonów. Liczę osobiście, że nowy model z tej linii będzie miał nieco inne podejście do tematu i będzie jeszcze ciekawszym smartfonem, który pojawi się na sklepowych półkach bez zbędnych poślizgów.

Co sądzicie o składanych telefonach? Gdybyście dysponowali blisko 10 tysiącami złotych skusilibyście się zakup Galaxy Folda czy innego składanego telefonu? Dajcie znać w komentarzach.

