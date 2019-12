Aktualizacje do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem od wielu lat są elementem, który decyduje o tym jak dany producent dba o swoich klientów. Na początku istnienia Androida i jego ekspansji tak naprawdę niewielu producentów dbało o to by urządzenia nawet te z najwyższe półki cenowej działały pod kontrolą najświeższej wersji Androida. Teraz na szczęście dla nas sytuacja uległa znacznej poprawie. Od dwóch, trzech lat producenci ścigają się kto pierwszy udostępni stabilną wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Co prawda koreański producent bezpośrednio w tym wyścigu nie bierze udziału, bowiem do swoich flagowych telefonów najpierw udostępnia kilka wersji beta a dopiero później wypuszcza wersję stabilną, ale jeśli chodzi o listę urządzeń aktualizowanych do Androida 10 naprawdę jest całkiem pokaźna.

Po pierwsze jeśli chodzi o informację skąd ta poniższa lista się pojawiła. To screen z aplikacji Samsung Members więc można ją traktować jako oficjalną, ale też z drugiej strony jak zwykle trzeba wziąć poprawkę na wszelkie przesunięcia czasowe, a także możliwość wykreślenia z listy danego urządzenia.

styczeń 2020 – Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+;

luty 2020 – Galaxy S9, Galaxy S9+ i Galaxy Note 9;

kwiecień 2020 – Galaxy A80, Galaxy A70, Galaxy Fold, Galaxy Tab S6;

maj 2020 – Galaxy A7 2018, Galaxy A9 2018, Galaxy A20e, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50, Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy XCover 4s;

czerwiec 2020 – Galaxy J6, Galaxy A10;

lipiec 2020 – Galaxy J6+, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S4;

sierpień 2020 – Galaxy Tab A 8.0, Galaxy Tab A8 2019, Galaxy Tab A10.1 2019;

wrzesień 2020 – Galaxy Tab A 10.5;

Lista obejmuje sumarycznie kilkadziesiąt urządzeń, ale wśród nich zabrakło kilku urządzeń, na które liczyli właściciele czyli Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ oraz Galaxy Note 8. Są to już nieco starsze urządzenia, ale mimo wszystko flagowce, więc wydawałoby się że się załapią, ale jak na razie nie ma ich na niej. Tak jak wspomniałem wcześniej jeszcze wiele może się zmienić i urządzenia z ósemką w nazwie może dostaną Androida 10. Inna sprawa to fakt, że część urządzeń już teraz może się cieszyć z Androida 10 chociażby posiadacze Galaxy S10, Galaxy S10e oraz Galaxy S10+, a lada moment dołączy do tego grona również Galaxy Note 10.

Znaleźliście na powyższej liście swoje urządzenia? Czekacie na najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem dla smartfonów i tabletów Samsunga? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: własne