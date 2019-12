Wśród fanów nowoczesnych technologii na pewno znajdą się fani gamingu, a także osoby lubiące od czasu do czasu pograć w wybrane gry. Fanów gier znajdzie się ogromna rzesza, a dzielą się oni na zwolenników gry na komputerze lub gry na konsoli. Dla tej drugiej grupy mamy dziś dobrą wiadomość.

Dla wielu osób preferujących konsole ulubionymi są te z serii Xbox produkcji Microsoft’u. Dziś poznaliśmy kolejną generację tego produktu – Xbox Series X. Nowa konsola przyciąga uwagę wielu fanów gamingu jak i laików.

Series X jest następcą Xbox’a One i One X. Pierwsza w oczy rzuca się obudowa. Ma ona kształt czarnego prostopadłościanu z otworami na górze. Otwory na górze odprowadzają ciepłe powietrze, natomiast na dole pobierane jest chłodne. Można ją także postawić poziomo. Na frontowej ściance znajdziemy także szczelinę na płyty CD. Ten design przykuwa wzrok i będzie wyglądać ładnie np. pod telewizorem w salonie. Pad do nowej konsoli wygląda na pierwszy rzut oka tak samo jak ten np. z One X. Ma on być wygodniejszy w uchwycie dzięki lekko zmienionemu kształtowi. Posiada też dodatkowy przycisk Share. Nowy kontroler będzie kompatybilny z konsolami Xbox One X.

Zajrzyjmy do wnętrza konsoli. Znajdziemy tutaj procesor i GPU najnowszej generacji marki AMD. Procesor oparty jest na nowej architekturze Zen 2, która znajduje się zastosowanie serii procesorów Ryzen 3000 na komputery stacjonarne. Procesor graficzny oparty jest na architekturze RDNA znanej z nowej serii procesorów graficznych Radeon RX 5000. Xbox Series X będzie również wyposażony w zintegrowaną pamięć flash. Microsoft zachwala wydajność ich nowego „dziecka”. Xbox Series X ma 4x wyższą wydajność niż obecny faworyt, Xbox One X. Oznacza to, że konsola poradzi sobie z obsługą 4K w 60 klatkach na sekundę, a w wyjątkowych przypadkach nawet w 120 klatkach na sekundę. Konsola będzie także mogła wyświetlać obraz w rozdzielczości 8K, chociaż prawdopodobnie rzeczywiste renderowanie pozostanie ograniczone do 4K.

Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) zapewni częstotliwość odświeżania wyświetlacza zgodną z wyjściową liczbą klatek na kompatybilnych monitorach i telewizorach. Zagwarantuje to wrażenie płynności podczas rozgrywki. Variable Rate Shading ograniczy cieniowanie w obszarach, w których nie jest to potrzebne, i skoncentruje zasoby GPU w obszarach, w których ma to większe znaczenie, dzięki czemu będzie można uzyskać lepszą wydajność bez zauważalnego spadku jakości obrazu. Series X wykorzystuje także tryb Auto Low Latency (ALLM) w HDMI 2.1, dzięki czemu podłączony monitor lub telewizor automatycznie przełączy się w tryb najniższego opóźnienia (często nazywany trybem gry) po podłączeniu konsoli.

Na prezentacji nie zabrakło oczywiście prezentacji możliwości tej konsoli. Microsoft pokazał niektóre możliwości graficzne Series X w nowym zwiastunie Senua Saga: Hellblade II (kontynuacji Hellblade: Senua’s Sacrifice). Zwiastun pokazuje nagrania z silnika renderowane na konsoli w 4K. Wszystko wygląda imponująco i zapowiada genialne możliwości konsoli.

Oprócz nowych gier Microsoft obiecuje również kompatybilność ze wszystkimi grami dedykowanych na trzy poprzednie generacje konsoli Xbox.

Są zainteresowani? Na Xbox Series X przyjdzie nam poczekać do lata 2020, bo wtedy ma wejść do sprzedaży. Pozostaje teraz czekać na zapowiedź nowej konsoli Playstation przez Sony.

Źródło: gsmarena.com