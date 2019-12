Oppo Find X był bez wątpienia wyjątkowym urządzeniem. Pod wieloma względami zadziwił i wywołał wokół siebie duże zainteresowanie. Głównym elementem przykuwającym wzrok był wysuwany mechanizm aparatu. Oppo pracuje jednak nad następcą tego modelu. Sprawdźmy co możemy zobaczyć w przyszłości.

Oppo Find X swoim wysuwanym mechanizmem wywołał mieszane uczucia. Na początku obawiano się o jego trwałość, tym bardziej, że awaria umożliwiłaby korzystanie z aparatów zarówno tylnego jak i przedniego. Ten krok zainspirował jednak producentów do szerszej implementacji.

Mamy jednak końcówkę 2019 roku, a zatem dużymi krokami zbliża się moment wypuszczenia kolejnej generacji smartfona. Find X2 – bo tak ma się nazywać – skupi się przede wszystkim na poprawie kluczowych cech swojego poprzednika.

Pierwsza generacja posiadała ekran pokrywający blisko 94% frontu, co jak na 2019 rok jest bardzo dobrym wynikiem. X2 ten stosunek zachowa lub powiększy. Kluczowym celem tym razem będzie wyższa częstotliwość odświeżania panelu, dokładniejsze odwzorowanie kolorów i lekkie ich podkręcenie.

Oppo Find X2 otrzyma oczywiście nowe, ulepszone aparaty. Moduł zostanie stworzony przy współpracy z Sony. Głównym kierunkiem rozwoju ma być polepszenie jakości zdjeć przy gorszym oświetleniu, a także ulepszenie zoom’u. Zostanie to osiągnięte dzięki niestandardowemu czujnikowi wykorzystującemu PDAF All Pixel, zbudowany we współpracy z Sony.

Ładowanie smartfona ma odbywać się jeszcze szybciej. Na pokładzie ma znaleźć się także więcej sposobów na odblokowanie telefonu.

Na Oppo Find X2 będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do pierwszego kwartału 2020 roku. Raczej nie ujrzymy go na MWC w Barcelonie. X2 zapowiada się bardzo ciekawie.

